Era un’elezione la cui posta in gioco andava oltre il quadro politico della piccola Romania. Donald Trump aveva cercato di influenzare il voto, come anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán. L’Europa, dal canto suo, aspettava il risultato del secondo turno delle presidenziali romene con il fiato sospeso.

Dopo la fine della dittatura di Nicolae Ceaușescu, 36 anni fa, la Romania ha vissuto una storia politica sfortunata, tra governi corrotti, un declino demografico provocato dalla partenza di milioni di giovani verso l’Europa occidentale in cerca di lavoro e un sistema d’informazione esposto a qualsiasi manipolazione. Un’autostrada per il populismo e il nazionalismo, insomma.

Come succede ovunque a est, anche in Romania un fossato separa le grandi città, rivolte verso l’Europa, dai piccoli centri abitati e dalle campagne, più conservatrici e spesso in crisi. A questo si aggiunge la presenza di una chiesa ortodossa sensibile alle sirene antioccidentali di Mosca.

La vittoria in extremis di un candidato credibile sulla lotta alla corruzione e l’impegno europeo non deve far pensare che la democrazia liberale sia fuori pericolo. La polarizzazione estrema non è certo un segno di buona salute. Oggi la democrazia ha chiaramente bisogno di un intenso lavoro di introspezione, se non vogliamo che ogni elezione in Europa sia piena di pericoli.

(Traduzione di Andrea Sparacino)