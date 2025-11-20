Grok è il software di intelligenza artificiale (ia) generativa lanciato da Elon Musk e integrato nel social network X, il vecchio Twitter, usato da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Di recente il miliardario statunitense ha lanciato anche Grokipedia, un’enciclopedia online che vorrebbe rivaleggiare con Wikipedia. Questa intensa attività dimostra fino a che punto Musk stia investendo per influenzare l’informazione, il sapere e la conoscenza.

In questo senso è particolarmente inquietante constatare quanto questi sistemi siano capaci di diffondere la disinformazione su vasta scala. In pochi giorni due vicende hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica evidenziando i pericoli di una tecnologia mal gestita.

La giustizia francese ha coinvolto Grok in un’inchiesta su X dopo alcune risposte apertamente negazioniste dell’ia generativa. In un caso Grok ha affermato che le camere a gas naziste servivano a “proteggere gli ebrei dal tifo”, invece che a sterminarli.

Qualche giorno prima, c’era stata un’altra polemica quando Grok aveva dato alcune risposte fantasiose su quello che era successo nell’attacco terroristico al Bataclan del 13 novembre 2015.

Ci sono almeno due questioni da considerare: la prima è quella delle “allucinazioni”, termine con cui gli informatici definiscono le risposte delle ia inventate di sana pianta. Se avete usato ChatGpt o sistemi simili, sapete di cosa parlo. A volte danno risposte immaginarie.

La seconda questione, più problematica, è quella dei dati su cui si basano le intelligenze artificiali. Allucinazioni a parte, le ia generative non creano risposte, ma la costruiscono da un’immensità dei dati disponibili. Gli errori e la disinformazione fanno parte di questo gigantesco archivio.