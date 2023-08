La grande abbondanza e il raggio d’azione delle telecamere hanno cambiato il mondo. Dalle fotocamere dei telefoni alle telecamere montate sui droni a quelle piazzate agli incroci stradali, ogni secondo della nostra esistenza è registrato, spesso senza che ne siamo consapevoli. Il lato oscuro di questo fenomeno, naturalmente, è la costante invasione della nostra privacy. Quello positivo, invece, è che le immagini e i video forniscono prove di ciò che in precedenza nessuno sapeva o a cui nessuno credeva. Ovviamente le persone a cui nessuno dava credito erano sempre quelle deboli, povere ed emarginate.

La rivoluzione portata da questa nuova epoca è illustrata perfettamente da un incidente tragico avvenuto sul K2, la seconda montagna più alta del mondo. Il 27 luglio un trasportatore pachistano di nome Mohammad Hassan, affiancato a una squadra di alpinisti dall’agenzia di viaggi pachistana Lela Peak, è precipitato da un sentiero stretto. In seguito alla caduta, Hassan è rimasto appeso a testa in giù da una corda.

I primi alpinisti a passare dallo stesso punto sono stati la norvegese Kristin Harila e la sua squadra, impegnati a stabilire un record mondiale in cui Harila (e la sua guida) sarebbero diventati i più veloci ad aver scalato le 14 vette più alte del mondo, in un totale di 92 giorni. Il K2 era l’ultima montagna ancora da conquistare. In seguito altri due alpinisti, l’austriaco Wilhelm Steindl e il tedesco Philip Flaemig, la cui ascesa era stata cancellata a causa delle cattive condizioni meteorologiche, hanno analizzato i filmati girati dai loro droni nella zona.

Alla ricerca del record

Quando hanno visto le immagini, sono rimasti inorriditi: la squadra di Harila aveva deciso di continuare la propria ascesa piuttosto che fermarsi per aiutare Hassan. Steindl riteneva che sarebbe stato doveroso interrompere la marcia a dare una mano per portare Hassan in salvo. “Se io o qualsiasi altro occidentale ci fossimo trovati nella situazione di Hassan, avrebbero fatto di tutto per salvarci”, ha dichiarato Steindl all’Associated Press. “Tutti sarebbero tornati indietro per portare la persona ferita a valle”. E invece decine di alpinisti hanno proseguito per la loro strada, ignorando un uomo agonizzante che poi è morto. Hassan lascia una madre, una moglie e tre figli.

Harila ha fornito un suo resoconto sostenendo che in ogni caso non avrebbe potuto aiutare Hassan, aggiungendo che il suo cameraman Gabriel è rimasto sul luogo e ha dato ad Hassan un po’ d’acqua cercando di riscaldarlo. Harila ha dichiarato che l’operatore è restato con Hassan per più due ore, fino a quando il suo ossigeno si è quasi esaurito ed è stato costretto ad abbandonare il ferito in una posizione precaria per raggiungere il resto della spedizione. Viene da chiedersi perché, se l’ossigeno si stava esaurendo, l’uomo non sia sceso dalla montagna anziché ricongiungersi con Harila e filmare il momento trionfante in cui ha conquistato la vetta.