La mattina del 24 ottobre 2010 Chhewang Nima, uno sherpa di 43 anni con una lunga esperienza di scalate, cominciò la faticosa salita del Baruntse, una ripida vetta a due spioventi vicino all’Everest, nel Nepal orientale. C’erano nuvole alte e raffiche di vento forte che trasportavano neve fresca. Il Baruntse, alto poco più di settemila metri e non particolarmente difficile, non è una delle cime che attirano le grandi spedizioni mondiali, ma è comunque una tappa popolare. Legato a Chhewang c’era Nima Gyalzen, uno sherpa poco più che trentenne di Rolwaling, una valle a ovest. Chhewang, che di solito lavorava per la società sportiva Alpine ascents international, partecipava a quella spedizione da freelance per mille dollari. L’unica cliente era Melissa Arnot, ventisei anni, una guida alpina di Sun Valley, nell’Idaho. Nima Gyalzen lavorava per un team iraniano. Quel giorno i due stavano aprendo la strada e sistemando le corde che Arnot, gli iraniani e varie altre squadre che si trovavano più in basso avrebbero usato per raggiungere la cima.

Melissa Arnot era nel campo alto. Aveva deciso di raggiungerli il giorno dopo per dare agli sherpa il tempo di lavorare. La neve era alta ma, ha raccontato Arnot, “avevo visto che loro si muovevano rapidamente e avevo pensato che forse erano arrivati fino in cima”. Intorno alle 14, a soli 180 metri dalla vetta, Chhewang stava piantando un picchetto nel ghiaccio quando sotto di lui il suolo si aprì come una catasta di legna e cedette. In quel momento si trovava in piedi su una cornice, una fragile formazione di neve indurita dal vento che dal crinale si protende nel vuoto. Senza neppure avere il tempo di farsi prendere dal panico o reagire, Chhewang Nima scomparve.

Stando al racconto di Nima Gyalzen, alcuni blocchi di ghiaccio, cadendo, avevano tranciato la corda facendo precipitare Chhewang e, con tutta probabilità, evitando a Nima di essere a sua volta trascinato nel precipizio. Non trovando più traccia del suo compagno, Nima Gyalzen cominciò a scendere freneticamente. Melissa Arnot, che lo accolse al campo alto, inizialmente scambiò la sua isteria per esultanza. “Gli portai del tè”, ricorda, “e in sherpa english, il dialetto dell’Everest, gli dissi: ‘Bravi, siete arrivati in cima?’”. “No, no, no, incidente”, rispose Nima Gyalzen. “Chhewang Nima finito”. E si accasciò nella neve. Arnot chiamò il suo agente locale chiedendo di mandare un elicottero per cercare un cadavere.

I pericoli della montagna

Prima della tragica stagione del 1996 descritta da Jon Krakauer in Aria sottile (Corbaccio 2005) – una tempesta travolse quattro spedizioni sull’Everest e Krakauer era tra i sopravvissuti – la sfortunata guida statunitense Scott Fischer aveva raccontato all’autore del libro: “Abbiamo costruito una strada di mattoni gialli che porta in cima”. Si riferiva ai chilometri di corde che oggi vengono disposti ogni anno lungo buona parte del Colle sud, la via che dal campo base porta agli 8.848 metri della vetta. Più precisamente, però, sono gli sherpa che realizzano l’opera e che, troppo spesso, ne diventano le vittime. Per via del loro lavoro, che consiste nel sistemare le corde, fare avanti e indietro portando provviste, e accompagnare i clienti che pagano per raggiungere la cima dell’Everest e di decine di altre vette himalayane, gli sherpa sono esposti ai pericoli più grandi che la montagna presenta: caduta di massi, crepacci, assideramento, sfinimento, trombi e ictus.

La primavera del 2013 ha segnato un’altra sconcertante catena di tragedie, che ben illustra quanto lavorare sull’Everest sia pericoloso. Il 7 aprile Mingma, uno dei leggendari “dottori della cascata di ghiaccio” – gli sherpa che mettono in sicurezza il percorso attraverso la cascata Khumbu per tutte le squadre che scalano la montagna – è caduto in un crepaccio nei pressi del campo 2. Il 5 maggio Eric Simonson, socio titolare della International Mountain Guides, scriveva che anche la sua squadra aveva “perso un membro della nostra famiglia sherpa”. DaRita, che ha 37 anni, si trovava al campo 3 quando ha accusato un malore ed è morto di lì a poco. Tre giorni dopo Lobsang, 22 anni, che stava tornando dal campo 3 per conto della Seven Summit Treks, è morto cadendo in un crepaccio. E il 16 maggio Namgyal, che lavorava per la Explore Himalaya, è morto, pare in seguito a un infarto, dopo aver raggiunto la vetta per la decima volta.

Stando all’Himalayan database, che tiene traccia di questi incidenti, sulle montagne del Nepal sono morti lavorando 174 sherpa, di cui quindici sull’Everest negli ultimi quindici anni. Nello stesso periodo, almeno altrettanti sherpa sono rimasti invalidi in seguito alla caduta di massi, all’assideramento e a malattie da altitudine come ictus ed edema. Uno sherpa che lavora al di sopra del campo base dell’Everest ha dieci volte più probabilità di morire rispetto a un pescatore statunitense – che secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie è il mestiere più pericoloso in America in ambito civile – e oltre 3,5 probabilità in più di morire rispetto a un soldato statunitense nei primi quattro anni della guerra in Iraq. Come rischi messi in conto da chi paga per raggiungere la vetta, i pericoli della scalata possono avere un senso. Ma come dato statistico relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, un tasso di mortalità dell’1,2 per cento è scandaloso. Al mondo non esiste un’altra industria che con tale frequenza uccide e procura menomazioni ai suoi lavoratori per offrire un servizio ai clienti.