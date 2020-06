La parola “violenza” è usata spesso per descrivere quello che sta succedendo nelle città statunitensi. Quindi è importante dire chiaramente chi sono i violenti e cos’è la violenza. Tra distruggere dei beni materiali e ferire degli esseri umani c’è una grande differenza e nel corso dei disordini scoppiati negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd, tutta la violenza nei confronti degli esseri umani, con alcune eccezioni, è venuta dalla polizia. Quello che più colpisce è che gli agenti sembrano dare per scontata la propria impunità. Non sono al servizio della popolazione, ma di loro stessi. Nonostante questo, quasi tutti hanno condannato i danni materiali. È sconcertante che le persone siano più colpite dai vetri rotti che dagli omicidi alla luce del sole. O meglio, che sembrino credere che le basi su cui deve poggiare la società siano i rapporti di proprietà e non i diritti umani.

La distinzione tra danni a esseri umani e danni a oggetti è fondamentale. Ma non è semplice da definire. Delle persone intrappolate in un edificio in fiamme sfondano le porte per uscire; un marito separato soggetto a un ordine restrittivo sfonda una porta per terrorizzare l’ex moglie. La stessa azione ha significati diversi a seconda delle situazioni. Martin Luther King definì le rivolte “la voce di chi non è ascoltato”. I danni materiali possono essere il grido di dolore di persone che per secoli hanno provato tutte le strade alternative. Quando si ribellano i neri, colpiti dalla brutalità della polizia e da quattro secoli di povertà, disumanizzazione e privazione di diritti, somigliano alle persone intrappolate in una casa in fiamme che sfondano la porta per uscire.

Non è facile distinguere tra i sostenitori bianchi delle rivolte dei neri e i bianchi che agiscono in stile black bloc. Questi ultimi sono sostenitori dell’antiautoritarismo che si oppongono alla brutalità della polizia e non vanno confusi con i sostenitori dell’autoritarismo di destra che potrebbero sfruttare i disordini per creare più caos. Sostenitori e oppositori dell’autoritarismo hanno spesso in comune l’entusiasmo per la violenza e la convinzione che sia rivoluzionaria. Ma quasi tutte le rivoluzioni recenti, in realtà, sono state nonviolente.