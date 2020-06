Secondo alcuni osservatori locali il dipartimento di polizia di Minneapolis non ha introdotto i cambiamenti suggeriti dalle autorità federali per allontanare le mele marce. Almeno due poliziotti coinvolti nell’omicidio di Floyd, tra cui quello che gli ha premuto il ginocchio sul collo, in passato erano stati oggetto di reclami. Il dipartimento, inoltre, ha continuato ad autorizzare le prese al collo, in alcune circostanze addirittura con l’obiettivo di uccidere.

Mele marce Per rispondere alle domande di Castile e capire come mai il cambiamento sia stato così lento, il Marshall Project ha analizzato i tentativi di riforma delle forze di polizia da parte delle autorità di Minneapolis e del Minnesota, uno stato a maggioranza bianca. Le opinioni degli esperti, i documenti giudiziari, il fallimento delle proposte di legge e un rapporto del 2015 del dipartimento di giustizia sull’operato della polizia di Minneapolis puntano tutti nella stessa direzione: anche se sono state introdotte alcune modifiche, gli organi preposti non hanno potuto né voluto individuare e rimuovere dal servizio gli agenti colpevoli di abusi. Inoltre non sono stati capaci di fissare criteri chiari sull’uso della forza e sulle tecniche di risoluzione pacifica dei conflitti.

Quando ha cominciato a girare in rete il filmato che mostrava gli ultimi momenti di vita di George Floyd , molti lo hanno guardato in preda allo sgomento e alla ripulsione. Floyd, un afroamericano di 46 anni, è morto il 25 maggio, soffocato mentre un agente della polizia di Minneapolis gli schiacciava il collo con il ginocchio durante un arresto.

Harteau ha accettato di aggiornare il sistema. Inoltre ha ridotto le circostanze in cui gli agenti sono autorizzati a uccidere un sospetto. Nel 2016 il dipartimento ha riscritto il suo regolamento sull’uso della forza concentrandosi sulla “sacralità della vita”, con nuove regole che imponevano agli agenti di intervenire per fermare un collega che stesse commettendo un abuso.

Harteau, primo capo della polizia donna e dichiaratamente gay, si era presentata come una riformatrice progressista. Pochi mesi dopo la nomina, chiese al dipartimento di giustizia di esaminare il comportamento della polizia di Minneapolis per rafforzare i controlli sugli agenti e la fiducia della comunità.

“Non hanno mai riferito ai cittadini. È frustrante”, confessa Chuck Turchick, attivista per la responsabilizzazione delle forze dell’ordine che ha fatto parte del comitato creato per aiutare l’amministrazione a introdurre le riforme federali. “È stata una pagliacciata”, ricorda.

Molti osservatori ritengono che le regole sulle prese al collo non siano l’unico ambito in cui la riforma delle forze dell’ordine di Minneapolis sia stata inefficiente. Gli stessi dubbi riguardano il sistema che dovrebbe identificare i “comportamenti problematici” da parte degli agenti. Al momento non è chiaro se il dipartimento abbia mai seguito le raccomandazioni federali sull’automatizzazione del meccanismo.

Gli ultimi istanti di vita di Floyd, in cui continuava a ripetere che non riusciva a respirare mentre Chauvin premeva sul suo collo, costituiscono evidentemente una violazione della politica del dipartimento sulla “sacralità della vita”, ha aggiunto Nelson, sottolineando che anche gli agenti rimasti a osservare la scena senza intervenire hanno trasgredito le regole del dipartimento. “Hanno clamorosamente ignorato il protocollo d’intervento. Ma resta il fatto che le regole del dipartimento permettono di far perdere conoscenza a un individuo, e questo è un problema”, accusa Nelson. “Spero che da questa vicenda nasca una riforma concreta”.

Secondo Teresa Nelson, direttrice legale dell’American civil liberties union (Aclu) del Minnesota, Chauvin ha violato il regolamento del dipartimento di polizia sulle prese al collo, perché la sua manovra ha provocato la morte dell’uomo in un contesto in cui l’utilizzo della forza letale non era giustificato.

Forza non giustificata Nei giorni scorsi il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha dichiarato che la manovra eseguita su Floyd non era autorizzata e non dovrebbe mai essere adottata. Frey ha invitato i pubblici ministeri locali a incriminare Derek Chauvin, l’agente che è stato filmato con il ginocchio sul collo di Floyd.

Anche il tenente Bob Kroll, presidente della Federazione degli agenti di polizia di Minneapolis, si è rifiutato di commentare. Kroll, che è bianco, è stato citato in una causa per discriminazione razziale contro il dipartimento di polizia intentata da un gruppo di agenti neri e ispanici, tra cui l’attuale capo della polizia. La denuncia, risalente al 2007, sosteneva che Kroll aveva sfoggiato apertamente un simbolo suprematista sul suo giubbotto da motociclista.

Questi passi avanti, a cominciare dalla richiesta di un esame da parte delle autorità federali, sono stati elogiati da diversi sostenitori di una riforma politica a livello nazionale. Ma alcuni aspetti importanti sono stati trascurati: il dipartimento non ha rivisto le regole sulle prese al collo, una tecnica già aspramente criticata in tutto il paese a causa di altri incidenti mortali. Oggi gli agenti di polizia di Minneapolis sono ancora autorizzati a soffocare un sospetto fino a fargli perdere conoscenza se ritengono che stia opponendo “resistenza attiva”, come precisato nel regolamento del dipartimento. Soffocare fino a uccidere è considerato accettabile quando l’uso letale della forza è giustificato. Né Harteau né il dipartimento di polizia hanno voluto rilasciare dichiarazioni per questo articolo.

Il dipartimento di polizia non ha voluto chiarire se in passato il sistema di allerta per gli abusi avesse già segnalato Chauvin o gli altri tre agenti coinvolti nella morte di Floyd. Ma i registri dimostrano che Chauvin e uno degli altri tre agenti erano stati oggetto di diversi reclami.

Dai documenti ufficiali, infatti, risulta che Chauvin, in servizio da diciannove anni, ha accumulato una decina di reclami da parte dei cittadini, ma non ha mai ricevuto sanzioni disciplinari. I documenti non indicano la natura o la severità dei reclami, e dato che i registri dell’attività formativa non sono pubblici non è chiaro se Chauvin sia stato sottoposto a sessioni formative come alternativa alle sanzioni.

Gli archivi dei mezzi d’informazione rivelano che nell’arco di sei anni Chauvin è stato coinvolto in almeno tre episodi in cui un agente di polizia ha sparato a un sospetto. Nel 2006 Chauvin è stato posto in congedo retribuito dopo aver partecipato a un’operazione in cui un altro agente aveva ucciso un sospetto armato di coltello. Nel 2008 ha sparato a un ventunenne sospettato di aver picchiato una donna. Secondo il quotidiano St. Paul Pioneer Press, in quel caso gli agenti avevano sostenuto che l’uomo aveva cercato di afferrare la pistola di Chauvin o quella del collega, e che a quel punto Chauvin avesse aperto il fuoco. Nel 2011 Chauvin ha partecipato a un’operazione in cui un collega ha sparato a un uomo che secondo i testimoni aveva le mani in alto e si stava arrendendo. L’avvocato di Chauvin non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Secondo i registri comunali Tou Thao, un altro degli agenti coinvolti nella morte di Floyd, è stato oggetto di almeno sei reclami. In cinque casi non ha subito alcuna sanzione, mentre per il quinto è ancora sotto inchiesta. Nel 2017 l’amministrazione comunale ha pagato un risarcimento di 27mila dollari a Lamar Ferguson, che aveva accusato Thao di avergli rotto i denti durante un arresto. In quell’occasione Thao aveva fermato Ferguson, che stava passeggiando insieme alla sua ragazza incinta, per chiedergli informazioni su alcuni suoi presunti parenti. La situazione era subito degenerata. L’avvocato di Theo non ha voluto rilasciare commenti.