In Argentina la battaglia per l’aborto trova un’alleata inaspettata

In Argentina è in discussione la legalizzazione dell’aborto entro la quattordicesima settimana di gravidanza. Il disegno di legge è già passato alla camera e ora il dibattito si è spostato al senato, che dovrebbe votarlo entro l’8 agosto. Il presidente della repubblica Mauricio Macri, che è contro il provvedimento ma ha detto che non porrà il veto alla legge se sarà approvata dai parlamentari, ha favorito il dibattito in virtù di una strategia politica, cercando di salvare la sua popolarità, passata negli ultimi mesi dal 58 per cento al 35 per cento a causa della crisi economica. Macri cerca anche di rispondere alle forti pressioni da parte di gruppi femministi che negli ultimi anni si sono mobilitati per chiedere che la legge faccia dei passi avanti.

In tutto ciò, i difensori della causa abortista hanno guadagnato una nuova e insolita sostenitrice, la scrittrice canadese Margaret Atwood, 78 anni, autrice di Il racconto dell’ancella. Il romanzo, scritto nel 1980, parla di uno stato teocratico che prende il sopravvento negli Stati Uniti e stabilisce regole e valori molto rigidi. Tutto ruota intorno al piano di sfruttare al massimo la fertilità di alcune donne. Dal momento che, in questo mondo immaginario, il tasso di natalità è sceso a livelli drammatici, gli ideologi della cosiddetta repubblica di Gilead decidono di obbligare le donne ancora fertili a una sola attività: riprodursi. Trasformate in ancelle, sono costrette a trascorrere lungi periodi nelle case dei comandanti – i nobili del regime – dove vengono violentate finché non restano incinte. I bambini nati rimangono con la famiglia del comandante e le donne vengono assegnate ad altre case. Il libro ha ottenuti vari premi e ha ispirato una serie tv, The handmaid’s tale, che è alla sua seconda stagione.