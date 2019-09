La chiesa nel mirino di Bolsonaro per il sinodo sull’Amazzonia

Zon, vescovo spagnolo di Alto Solimões, una vasta diocesi che si estende lungo il confine con Perù e Colombia, è uno degli oltre cento vescovi provenienti da nove paesi amazzonici che si incontreranno in Vaticano per il sinodo sull’Amazzonia .

“Dobbiamo usare l’Amazzonia, non abusarne”, ha detto Zon, spazzando via ogni dubbio sulla sua posizione in questa battaglia.

La preghiera di San Francesco accoglie i fedeli nella cattedrale di Tabatinga, sulla riva del fiume, in questo remoto avamposto della diocesi amazzonica di Alto Solimões: “Signore, fa di me uno strumento della tua pace”.

“Siamo preoccupati e vogliamo neutralizzare questa cosa”, ha dichiarato il bellicoso generale Augusto Heleno, ministro per la sicurezza istituzionale di Bolsonaro, in un’intervista al quotidiano O Estado de São Paulo lo scorso febbraio. Secondo il quotidiano , il governo di Bolsonaro temeva il “programma di sinistra” del sinodo e la possibilità che potesse mettere in imbarazzo il Brasile agli occhi di tutto il mondo.

Sembra che i servizi segreti brasiliani (Abin) siano stati mobilitati in almeno quattro città amazzoniche per tenere d’occhio i religiosi coinvolti nel sinodo.

Tuttavia il focus ecologista del raduno ha scatenato una tempesta politica in Brasile, che controlla il 60 per cento circa della regione amazzonica e da gennaio è governato da un’amministrazione di estrema destra che ha smantellato le normative per la protezione dell’ambiente e ha assistito a un drammatico aumento della deforestazione .

Tuttavia nelle ultime settimane le tensioni si sono fatte sempre più forti a seguito dello sdegno della comunità internazionale per gli incendi in Amazzonia. Su una rivista, il presidente brasiliano è stato ribattezzato “BolsoNERO”.

Bolsonaro, che in teoria è cattolico ma si è schierato con i settori più conservatori della chiesa pentecostale brasiliana , ha fatto ben poco per nascondere la sua disapprovazione. A giugno ha reagito con suscettibilità alle parole del papa che aveva criticato “la mentalità cieca e distruttiva” di chi devasta la foresta pluviale. “Il Brasile è la vergine sulla quale tutti i pervertiti stranieri vogliono mettere le mani”, ha detto Bolsonaro ai giornalisti.

Ad agosto i vescovi brasiliani hanno condannato il modo in cui venivano trattati in una lettera aperta in cui si leggeva: “Proviamo immenso rammarico per il fatto che oggi, invece di sostenerci e incoraggiarci, i nostri leader ci abbiano criminalizzati come nemici della patria”. La lettera non faceva alcun riferimento esplicito a Bolsonaro, ma condannava “l’aggressione violenta e irrazionale contro la natura” e “la distruzione senza scrupoli della foresta, che sta uccidendo una flora e una fauna antichissime con incendi appiccati da criminali”.

Parlando con il Guardian, Erwin Kräutler, ex vescovo della regine amazzonica di Xingu, ha definito gli incendi di quest’anno “una vera apocalisse” di cui Bolsonaro era responsabile.

I sostenitori di Bolsonaro hanno reagito a quello che ai loro occhi è un complotto di sinistra per umiliare il loro leader e indebolire la sovranità del Brasile sull’Amazzonia. In una serie di video complottisti il blogger bolsonarista Bernardo Küster ha descritto i vescovi diretti al sinodo come invadenti teologi della liberazione schierati con importanti personaggi brasiliani di sinistra come l’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il documento preparatorio del sinodo, Instrumentum laboris, è una “disastrosa” raccolta di “robaccia eco-teologista”, ha aggiunto Küster.

Il nemico è altrove

Mauricio López, segretario esecutivo della Red eclesial pan amazónica (Repam), il gruppo responsabile della redazione di quel documento, ha negato che il sinodo abbia posizioni contrarie a Bolsonaro. “Non siamo noi il nemico”, ha ribadito López, sostenendo che il vertice ha l’obiettivo di denunciare “le strutture oppressive e le ineguaglianze” nella regione amazzonica. “Non si tratta di scontrarsi con nessun governo, anzi, noi vogliamo collaborare”, ha aggiungo López, esprimendo allarme per l’aumento della deforestazione e per le difficoltà delle popolazioni indigene dell’Amazzonia. “Si tratta del futuro di queste comunità amazzoniche e in fin dei conti anche del futuro del pianeta”.

Joaquín Humberto Pinzón, vescovo della regione amazzonica della Colombia, ha affermato che gli attacchi contro il sinodo riflettono il malcontento di potenti attori politici ed economici per tentativo di far crescere la consapevolezza sull’importanza ecologica dell’Amazzonia. “Non sono d’accordo, politici, uomini d’affari, proprietari delle grandi compagnie minerarie”, ha aggiunto Pinzón.