Alla fine Hassan Diab ha ceduto alle pressioni dei manifestanti, ma soprattutto a quelle politiche. Il 10 agosto, una settimana dopo la tragica esplosione nel porto di Beirut, il primo ministro ha annunciato le dimissioni del suo governo, arrivate dopo giorni segnati da scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, e da una serie di manovre politiche per far cadere l’esecutivo. È una vittoria per il movimento di protesta, ma non basta a soddisfare le richieste dei manifestanti, che vorrebbero un rinnovamento dell’intera classe politica.

In ogni caso la tempistica della decisione di Diab spinge il Libano verso l’ignoto. Il primo ministro ha gettato la spugna in un momento critico, caratterizzato da una crisi economica, sociale e sanitaria a cui si aggiungono le pressioni senza precedenti della comunità internazionale, impaziente di vedere il Libano intraprendere una volta per tutte la via delle riforme economiche per sbloccare gli aiuti promessi in occasione della conferenza Cedre di Parigi nell’aprile 2018 e quelli del Fondo monetario internazionale.

Le pressioni internazionali sono state rafforzate dalla visita del presidente francese Emmanuel Macron, che il 6 agosto è stato a Beirut. Macron ha indicato il 1 settembre, data in cui ha promesso di tornare in Libano, come scadenza per l’avvio delle riforme. Ma ora, dopo le dimissioni del governo, è improbabile che il nuovo esecutivo possa insediarsi prima di quella data, anche perché la presidenza della repubblica ha deciso di temporeggiare prima di avviare un giro di consultazioni per nominare un primo ministro, subordinandole al raggiungimento di un’intesa politica allargata. A tutto questo si aggiunge il fatto che la costituzione non impone al primo ministro designato alcuna scadenza per la formazione del governo.