Fino a dove può arrivare Haftar con la sua offensiva su Tripoli?

Nonostante la gravità della situazione e il rischio di un’altra sanguinosa escalation nel conflitto libico, ormai in corso da anni, la risposta della comunità internazionale è stata piuttosto debole. Il Regno Unito ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza di emergenza che ha portato a una dichiarazione con cui si chiede ad Haftar di “fermare tutte le avanzate militari”, dopo che Russia e Francia hanno chiesto di esercitare una pressione minima sull’Eln. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno ritirato alcune truppe di stanza in Libia.

Il 4 aprile, il generale libico Khalifa Haftar ha annunciato con un messaggio vocale diffuso online una campagna militare per conquistare la capitale, Tripoli. Il suo ufficio stampa ha quindi pubblicato un video che mostrava decine di veicoli corazzati con gli emblemi dell’Esercito nazionale libico (Enl) di Haftar diretti verso la capitale libica. Tripoli sarebbe caduta in 48 ore, sostenevano le sue forze armate.

In vista di una conferenza nazionale guidata dalle Nazioni Unite, prevista per metà aprile, Haftar si è affrettato a massimizzare i suoi guadagni territoriali e quindi la sua influenza sui suoi avversari a Tripoli. Allo stesso tempo, le manifestazioni in corso in Algeria gli hanno dato la rara opportunità di lanciare un’operazione militare.

Preoccupata che il conflitto libico si riversasse nel suo territorio, la leadership algerina aveva sempre insistito per una soluzione politica in Libia, ospitando numerosi incontri tra le diverse forze libiche. Per Algeri, il governo di Tripoli e le forze islamiste in Libia devono essere incluse in ogni accordo per garantire la stabilità del paese. Algeri ritiene le manovre di Haftar pericolose e potenzialmente destabilizzanti e, nel suo status di egemone nordafricano, vede i suoi alleati arabi – Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita – come nemici geopolitici.

Considerata l’influenza politica e militare dell’Algeria nella regione, Haftar aveva evitato di spostarsi vicino ai confini algerini e fino a pochi mesi fa aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con la leadership algerina. La purga operata nell’apparato di sicurezza e militare dell’Algeria a metà del 2018 e poi la rivolta scoppiata nel febbraio 2019 contro il governo di Abdelaziz Bouteflika, hanno dato a Haftar un’opportunità unica per lanciare la sua campagna militare espansionistica senza molte reazioni da parte di Algeri.

Probabilmente Haftar ha ricevuto il via libera dai suoi sostenitori internazionali. Non è un segreto che l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, la Giordania e sempre più la Russia e la Francia, abbiano fornito all’Eln sostegno militare e politico.

Alla fine di marzo, Haftar è andato a Riyadh per incontrare il re saudita Salman, grosso modo in coincidenza con una visita in Egitto del principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, che ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. È abbastanza improbabile che gli alleati più vicini di Haftar non siano stati informati dell’operazione pianificata.