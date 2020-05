Dice la verità così raramente che quando lo fa, com’è successo il 29 marzo 2020, ha l’impatto di una rivelazione: “Vorrei tanto riavere la nostra vita di prima. Avevamo l’economia più straordinaria che abbiamo mai avuto, e non avevamo la morte”. Be’, forse non proprio tutta la verità. La prima frase non era né vera né falsa: descriveva solo un desiderio. Desiderio che, quando l’ho sentito esprimere – e ne ho trovato dentro di me un’eco lamentosa –, ammetto di aver soppesato, per un attimo, come fosse una mela lucida che tenevo in mano.

Sembrava un desiderio dignitosissimo da nutrire “in tempo di guerra”, dato che è la guerra la metafora che lui ha deciso di usare. Solo che nessuno nel 1945 avrebbe voluto tornare alla “vita di prima”, cioè al 1939, se non per far resuscitare i morti. La catastrofe richiedeva un nuovo inizio. E solo un nuovo modo di pensare può portare a un nuovo inizio. Questo lo sappiamo. Eppure, quando lui ha detto “vorrei tanto riavere la nostra vita di prima” ha colto l’opinione pubblica in un momento di debolezza: in vestaglia, in lacrime, o nel mezzo di una chiamata di lavoro, o con un neonato in braccio e mentre era nel mezzo di una chiamata di lavoro, o in procinto d’infilarsi una tuta ignifuga fatta in casa prima di avventurarsi nella metropolitana, per andare a fare un lavoro che non si può fare in casa, mentre da una costa all’altra milioni di bambini si arrampicavano sulle pareti per la noia. E sì, in quel contesto di fragilità, “la vita di prima” suonava rassicurante, anche solo come espressione retorica, tipo “c’era una volta” o “ma io lo amo!”. La sua seconda frase però mi ha fatta tornare in me. Balle, balle, balle. Il demonio è coerente, se non altro. Ho gettato via la mela e guarda un po’, era marcia e piena di vermi.

Poi ha detto la verità: non avevamo la morte. Certo, avevamo persone morte. Avevamo i feriti e le vittime. Avevamo gli innocenti che ci rimettevano la vita per sbaglio. Avevamo il conteggio delle vittime e a volte perfino le foto sui giornali dei sacchi neri per i cadaveri, anche se a molti sembrava sbagliato farli vedere. Avevamo “disuguaglianze nelle condizioni di salute”. Negli Stati Uniti, però, questo implicava qualche forma di colpevolezza da parte dei morti. Al posto sbagliato, nel momento sbagliato. La pelle del colore sbagliato. Il quartiere sbagliato. Il codice postale sbagliato, le idee sbagliate, la città sbagliata. La posizione sbagliata delle mani quando gli era stato chiesto di scendere dal veicolo. L’assicurazione sanitaria sbagliata o forse nessuna assicurazione. L’atteggiamento sbagliato verso la polizia.