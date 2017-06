Il voto sull’indipendenza divide anche i curdi iracheni

Sembra che i preparativi del referendum per l’indipendenza dei curdi in Iraq, che è stato annunciato per il prossimo 25 settembre, non stiano andando lisci come ci si aspettava, a causa di problemi interni ed esterni al governo regionale del Kurdistan iracheno (Krg).

A Baghdad alcuni esponenti sciiti del governo pensano che un Iraq senza curdi sarebbe meglio: l’indipendenza del Kurdistan rafforzerebbe il controllo sciita sulla minoranza sunnita. Ma i principali partiti sciiti hanno cercato di convincere le autorità di Erbil a rimandare il voto: ritengono infatti che non sia il momento giusto per parlare del referendum perché è ancora in corso la guerra contro il gruppo Stato islamico (Is).

Il passo verso l’indipendenza dei curdi è stato criticato dai paesi della regione, in particolare la Turchia (che ospita circa 14 milioni di curdi su una popolazione di 78 milioni di persone) e l’Iran (che ha 6,7 milioni di curdi su una popolazione di 79 milioni). Entrambi i paesi, due vicini minacciosi, temono che le minoranze curde sul loro territorio portino avanti iniziative simili.