L’Iraq è impreparato di fronte alla prossima siccità

Nei prossimi mesi l’Iraq dovrà affrontare preoccupanti questioni ambientali e politiche in vista dell’estate, che si preannuncia particolarmente calda, e delle elezioni legislative previste per maggio.

Nella sola giornata dell’11 gennaio in Iraq sono stati registrati 38 terremoti di bassa intensità, cinque dei quali sono stati avvertiti anche nella capitale Baghdad, mentre nella zona meridionale della città santa di Najaf si è sviluppato un incendio. Ma la cosa più preoccupante è che la prossima estate i due più importanti fiumi del paese, il Tigri e l’Eufrate, rischiano di soffrire per la mancanza di acqua.

Mentre 204 partiti politici hanno già cominciato le loro mobilitazioni e le loro campagne elettorali, il ministro per le risorse idriche Hassan Jenabi ha suonato il campanello d’allarme per una possibile siccità in Iraq.

Una questione geopolitica

Il problema è che il 70 per cento dell’acqua che scorre in Iraq ha origine fuori dei confini nazionali e l’Iraq è il paese più a valle nel bacino del Tigri e dell’Eufrate. “Il declino dell’affluenza di acqua nel nostro paese è stato drammatico”, ha detto Jenabi. Negli ultimi dieci anni il flusso medio annuo nel bacino del Tigri e dell’Eufrate è stato più basso del 45 per cento rispetto al periodo precedente.