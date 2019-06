A bordo della SeaWatch 3 a Lampedusa

È sceso alle undici di sera dalla nave su cui è stato confinato per quindici giorni, ha undici anni ed è il più piccolo dei 42 migranti bloccati sulla nave SeaWatch 3 dopo essere stati soccorsi al largo della Libia. È sceso a bordo di una motovedetta della guardia costiera italiana nella notte, dopo un’altra giornata di incertezza e di estenuanti trattative tra le autorità italiane e l’equipaggio della nave della ong tedesca ferma a un miglio dall’isola di Lampedusa.

Trascinava i passi sul molo il più piccolo dei naufraghi, ma almeno è sceso con le sue gambe, a differenza di suo fratello che invece è stato trasportato con una barella prima sulla motovedetta, poi sulla banchina del molo Favarolo, quindi all’ambulatorio dell’isola. Aveva un salvagente arancione in mano, è stato fatto salire su un’auto e subito portato nell’hotspot di Contrada Imbriacola.

Gli altri quaranta profughi invece sono rimasti sulla nave in attesa di capire cosa succederà nelle prossime ore, anche se la situazione sembra in stallo. I naufraghi sono stesi a poppa per la maggior parte del tempo, si difendono dal sole cocente e dall’afa solo con un telo di plastica beige tirato con dei cavi sul ponte. Alcuni indossano dei cappelli, altri usano degli asciugamani per coprirsi la testa, il caldo è insopportabile. Ma più insopportabile è vedere la terra così vicina e non capire perché non si possa toccare.

Senza porto sicuro

L’equipaggio teme che i naufraghi possano fare qualche gesto inconsulto e gettarsi in acqua. “Siamo di fronte a persone che hanno sindromi post-traumatiche da stress, oppure che hanno già in passato tentato il suicidio”, spiega ai giornalisti la comandante della nave Carola Rackete, 31 anni, originaria della Bassa Sassonia, che il 26 giugno ha deciso di entrare nelle acque territoriali italiane nonostante il divieto emanato dal ministero dell’interno in conseguenza del decreto sicurezza bis.