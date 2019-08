La battaglia vinta delle operaie immigrate di Italpizza

Nemmeno la calura di uno dei giorni più torridi dell’anno le ha convinte a rimanere a casa, nonostante l’afa e la presenza massiccia della polizia in tenuta antisommossa schierata e i cinque blindati davanti ai cancelli della fabbrica sulla strada Gherbella di San Donnino, in provincia di Modena. Un gruppo di donne è seduto sotto a un gazebo di plastica allestito di fronte a uno degli stabilimenti alimentari più importanti della provincia modenese: Italpizza. Protestano da dieci mesi per le condizioni di lavoro imposte dal gigante delle pizze surgelate che ha un fatturato da 127 milioni di euro all’anno ed esporta le pizze in 55 paesi. Ci lavorano quasi tutte donne, quasi tutte sono immigrate.

Quando uno dei camion dell’azienda, con la scritta tricolore “Italpizza” in bella mostra e il volto sorridente di una ragazza che addenta una margherita disegnato sul tendone dell’autoveicolo, esce dai cancelli dello stabilimento, le operaie si alzano con calma dalle loro sedie sotto al gazebo, si dispongono in fila in mezzo alla strada, si siedono per terra, provano a non far passare il mezzo pesante. Urlano alcuni slogan: “Noi vogliamo i nostri diritti, lotta dura senza paura”.

Le forze dell’ordine si schierano davanti al blocco, agenti in borghese cercano di convincerle ad alzarsi, poi arretrano, lanciano dei lacrimogeni e le disperdono: così per ogni camion che entra e ogni camion che esce. Le proteste vanno avanti da gennaio e durante gli scontri con la polizia ci sono stati anche dei feriti sia tra i manifestanti sia tra i poliziotti e diversi arresti per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, denunce per blocchi stradali e manifestazioni non autorizzate.

“Quando esco da casa la mattina, i miei figli cominciano a corrermi incontro e a canticchiare: ‘Sciopero! Sciopero!’”, racconta Marsi Ines, 35 anni, di origine tunisina. Invece sua madre è preoccupata. “Quando finirà questo sciopero? Quando tornerai a lavorare?”, le chiede. Teme che negli scontri con la polizia possa succederle qualcosa, come è avvenuto a qualche collega nei mesi scorsi. Una ragazza ha perso in sensi per i gas lacrimogeni ed è stata portata all’ospedale, un sindacalista si è rotto quattro costole per le manganellate della polizia. Poi ci sono i soldi in busta paga che sono sempre di meno. Marsi Ines vive da quindici anni in Italia e da dodici lavora nella stessa azienda.

“Oggi faccio la stenditrice, stendo l’impasto della pizza. Ma nel corso degli anni ho fatto di tutto: ho lavorato in cucina, ho lavorato con la farcitura, con il formaggio. Ora ho un contratto multiservizi di pulizia, come tutti i miei colleghi, invece dovremmo avere un contratto da alimentariste, perché mettiamo le mani nell’impasto della pizza. Guadagniamo poco e i turni di lavoro per alcuni sono massacranti, c’è chi lavora dieci ore, quando ne dovrebbe lavorare sette”, racconta. Secondo i sindacalisti, con il contratto da pulitrici lo stipendio delle lavoratrici si comprime del 40 per cento.