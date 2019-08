Sopravvivere al carcere, nonostante il carcere

“Un giorno ci chiamano perché un magistrato aveva previsto un percorso di mediazione per un ragazzo condannato per rapina. Era entrato nella casa di una signora e l’aveva svaligiata. La signora non c’era, lui era stato subito arrestato. Un caso all’apparenza semplice, ma anche in storie così c’è una dose di violenza e di dolore che agisce sottotraccia e lascia ferite in chi l’ha subita”.

Grazie a un bando del comune, da un anno insieme ad altri ha aperto una sede e cinque sportelli in città per offrire servizi di mediazione civile e penale. Lavorano tanto con le segnalazioni che gli arrivano dai vigili urbani ( “Quando li abbiamo incontrati ci hanno mostrato due scrivanie sommerse da fascicoli – liti tra vicini o automobilisti, cose così – ed erano contenti che qualcuno potesse dargli una mano”) e con quelle dei gestori dei condomini. Ma ricevono anche telefonate dal tribunale di Padova.

Alto due metri, voce bassa e spalle larghe, riempie lo spazio di una presenza che potrebbe imporsi facilmente sugli altri. Chiedo se gli è utile quando c’è da mettersi in mezzo all’aria incandescente tra chi ha compiuto un reato e chi l’ha subìto. “Aiuta”, dice, “ma più di tutti mi aiuta la mia storia, e quello che ho studiato”. Siede sulla poltrona della casa che ha preso in affitto con la sua compagna nel quartiere Arcella, zona nord di Padova, casette basse, siepi, cani dietro ai cancelli. Due cuccioli di gatto fanno le fusa ai suoi piedi, si rincorrono, giocano con una pallina.

Due domande Se oggi può dire di avercela fatta non è grazie al carcere, come vorrebbe chi chiede pene più severe e più prigioni, ma nonostante il carcere. Fino al giorno della liberazione, il primo atto della sua storia rifletteva quello della crescita spaventosa del carcere in Italia: da trentamila detenuti nel 1990, anno del primo arresto di Sciacca, a quasi sessantamila nel 2017, anno della sua scarcerazione. Oggi i suoi giorni e il suo impegno si intrecciano con quelli di chi cerca alternative più umane e più efficaci al carcere. “Provo a spiegartelo raccontandoti uno dei casi che ci è capitato ultimamente”, dice.

In cella doveva restarci fino al 2037. Due anni fa il giudice gli ha riconosciuto il reato continuato per 20 rapine su 22 e gli ha ricalcolato gli anni di prigione: da 30 a 19. Ma dieci erano appena passati e gli altri nove anni si riferivano a condanne già scontate. Da un giorno all’altro, senza che se lo aspettasse, Sciacca è stato scarcerato ed è cominciato il secondo atto della sua vita.

Dai quattordici anni ai trenta ne ha svaligiate più di venti. Nel settembre 2017, quando è uscito dopo quasi dieci anni di fila in cella, non si ricordava più la sensazione di bere dell’acqua da un bicchiere di vetro. La versione lunga di quello che gli è successo fino alla scarcerazione è qui . Quella breve, più o meno, può essere riassunta così: Sciacca è nato nel 1976 a Milano mentre il padre era in cella a San Vittore; è cresciuto in un casermone di periferia, poi si è trasferito a Catania, la città dei genitori; lì ha cominciato a compiere piccoli reati, poi sono arrivate le rapine e i primi anni al minorile di Milano; l’adolescenza e l’età adulta sono passate tra furti, soldi, latitanze, automobili di lusso e prigioni, in un continuo entra ed esci.

La maggior parte delle vittime finisce per farsi due domande: perché? E perché proprio a me? Nessuna condanna aiuta a darsi delle risposte

Per prima cosa Sciacca e la sua squadra hanno contattato l’avvocato della vittima, perché senza il suo consenso il percorso di mediazione – e possibilmente di riparazione – non comincia nemmeno. Il primo approccio non è mai semplice, perché la cultura che ha formato la nostra visione del mondo non prevede alternative alle manette e alle gabbie, possibilmente lontane dagli occhi – anche se la tendenza ultimamente è quella di un ritorno all’umiliazione sulla pubblica piazza.

“Ma per esperienza ti posso dire che queste soluzioni non bastano”, spiega Sciacca. “La maggior parte delle vittime finisce per farsi sempre le stesse due domande: perché? E perché proprio a me? E nessuna condanna, né civile né penale, né breve né lunga, aiuta le persone che hanno subìto un reato a darsi delle risposte”. Naturalmente, c’è chi non si pone nessun interrogativo; c’è chi si rivolge ad associazioni che riuniscono vittime di reato, “ma in quel caso è come se restasse sempre nel ruolo della vittima”; e c’è chi si fa la domanda e continua a desiderare il carcere per gli altri.

Prima del confronto vero e proprio, i mediatori parlano sia con la vittima sia con l’autore del reato in un incontro preliminare della durata ideale di tre quarti d’ora, “anche se può succedere che durino pure il doppio”, dice Sciacca. In questa occasione sono sempre in due, e insieme costruiscono uno spazio in cui le persone si sentono il più possibile libere di raccontare quello che gli è successo, ma anche le emozioni che hanno vissuto.

Un groviglio di sentimenti

Uno dei due mediatori è empatico, accogliente, spinge chi parla ad aprirsi (usa spesso frasi tipo “Sento che c’è della rabbia”). L’altro si presenta come una figura più istituzionale ed è quello che poi parteciperà all’incontro tra le parti. “Quello più empatico, dopo aver sentito il racconto della persona che ha di fronte, la invita a una riflessione più introspettiva, cerca di capire cosa si agita dentro di lei, qual è il mondo che sente di aver perso, perché c’è sempre una perdita”, dice Sciacca. Spesso vengono fuori sentimenti comuni come rabbia, paura, malumore. Ma a volte durante l’incontro si riesce a scavare così tanto che saltano fuori anche cose inaspettate.

“Per esempio, la signora a cui avevano svaligiato la casa, insisteva parecchio sul fatto che per lei la cosa più grave non era stato il furto, ma il fatto che i ladri avessero messo le mani nei cassetti del suo armadio. Parlando, raccontando, facendola aprire ci ha fatto capire che quell’evento le aveva riaperto una vecchia ferita causata da un lutto, che cera un senso di insicurezza che l’accompagnava sempre”.

In questo groviglio di paure, la signora continuava a chiedersi perché i ladri avessero scelto casa sua. Era convinta che la conoscessero, che sapessero chi fosse. Poteva essere così, bisognava capirlo incontrando il ragazzo e facendo anche con lui un colloquio preliminare: “All’inizio era reticente, per lui quello era stato solo un furto veloce e senza vittime. Via via, è emersa la sua storia, una storia complicata che lo aveva portato a dormire sui divani degli amici e infine a compiere quel furto”.