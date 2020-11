“In pochi mesi d’estate, la Bielorussia ha completamente riscritto il suo ruolo nel mondo. Diventandone parte integrante. La posta in gioco va ben oltre la questione di chi possieda formalmente la sovranità. Al centro ci sono il nostro stile e la nostra collocazione”. Ihar Babkoŭ, 30 agosto 2020.

In un sforzo storico e senza precedenti di politicizzazione collettiva, la popolazione bielorussa ha vinto la paura e l’apatia su cui il regime autoritario aveva prosperato negli ultimi due decenni. I bielorussi vogliono liberarsi delle catene dell’autoritarismo e diventare cittadini, non sudditi: cittadini pienamente padroni del loro destino. Questo ha sorpreso non solo gli osservatori internazionali ma, più di tutti, gli stessi bielorussi.

In contrasto con le manifestazioni del 2006 e del 2010, le proteste hanno avuto luogo non solo nella capitale, ma anche in altre città e perfino in villaggi e cittadine di provincia, luoghi in passato considerati roccaforti del presidente Aleksandr Lukašenko. Qui la disoccupazione, la corruzione e la mancanza di prospettive hanno alimentato il malcontento. I manifestanti appartengono a tutti i gruppi sociali e a tutte le fasce d’età: a studenti, informatici, artisti e sportivi si sono uniti medici, insegnanti, pensionati e lavoratori delle aziende di stato. Insieme alle donne, sono i giovani il volto delle proteste. Istruita ma senza un futuro, la “generazione Lukašenko” era generalmente ritenuta passiva e apatica. Ma per chi fosse disposto a osservare con più attenzione, i segni erano già tutti visibili.

La cultura e le proteste

Nel 1994 Aleksander Lukašenko, che allora aveva 39 anni, fece campagna elettorale promettendo che avrebbe condotto il paese fuori dalla crisi economica e politica. Da presidente, perseguì l’obiettivo indirizzando la politica e l’economia verso un modello neosovietico e governando con metodi autoritari. Fu una specie di patto con i cittadini: salari e cibo in cambio delle libertà ottenute dal paese nel 1991. Questo gli valse il sostegno di ampie fasce della popolazione, che dal crollo dell’Unione Sovietica non avevano tratto benefici. Ma reintroducendo i simboli della Repubblica socialista sovietica della Bielorussia, imponendo nuovamente il russo come lingua ufficiale ( attraverso un controverso referendum nel 1995), e sottraendo potere al parlamento nel 1996, Lukašenko si mise contro i bielorussi che consideravano positive le libertà conquistate nel 1991. Tra questi c’erano giornalist, artisti e intellettuali, ma soprattutto i ragazze e le ragazze cresciuti durante gli anni della perestrojka e della glasnost. Il complesso rock Ulis aveva dato voce alle loro aspirazioni nel 1990 con la canzone Radio Svaboda (Radio Libertà): “Desideriamo ardentemente che il nostro cuore bruci. Questa è Radio Libertà. Dove non c’è oscurità. Il nostro elemento. Con la bandiera bianca che sventola su di noi”.

Alla fine degli anni ottanta molti giovani musicisti, tra cui il fondatore degli Ulis, Slava Koran, cominciarono a scrivere testi in bielorusso. Era una novità. Era un modo per esprimere non solo il loro desiderio di libertà, ma anche l’orgoglio per la cultura bielorussa, che in Unione Sovietica era stata marginalizzata e soffocata. Il gruppo di hard rock Mroja (Sogno) fece uscire il primo disco rock in bielorusso per l’etichetta discografica sovietica Melodija. Il gruppo fu creato nel 1981 da Lavon Volski, oggi un’icona della cultura della contestazione in Bielorussia. Nel 1995 Volski entrò a far parte della stazione radioFM 101.2, che acquisì rapidamente uno status di culto tra i giovani bielorussi grazie alle sue trasmissioni provocatrici e ironiche e per le sue scalette musicali alternative, composte principalmente da musica bielorussa. Anche se FM 101.2 fu chiusa dal regime nel 1996, le creatività che aveva alimentato e le reti di contatti che aveva contribuito a sviluppare avrebbero definito la cultura alternativa in Bielorussia nei successivi vent’anni. Una volta lasciato il paese, alcuni dei suoi fondatori diedero vita alla stazione Euroradio a Varsavia.

Il gruppo N.R.M. – sigla che sta per Nezaležnaja Rėspublika Mroja: Repubblica indipendente dei sogni – diventò presto l’alfiere della cultura giovanile nonconformista e della resistenza alle ambizioni autoritarie di Lukašenko. Anche in questo caso il cantante e fondatore era Volski, il cui stile lirico e caustico esprimeva bene i desideri dei giovani, riuscendo a parlare a un pubblico molto ampio. N.R.M. riuscì a rendere popolare la lingua bielorussa e diede il suo nome a un’intera generazione. I concerti di gruppi come N.R.M., Nejro Djubel, Deviation, Palac, Ulis, Zet, Krama e Novae Neba divennero occasioni di ritrovo per i ragazzi e le ragazze che rifiutavano la risovietizzazione del paese. La lingua bielorussa diventò un codice culturale alternativo che ispirava forme di espressione che andavano oltre la musica rock.

Oltre il rock

Queste “nicchie di libertà” erano considerate una minaccia dal regime, e dalla fine degli anni novanta cominciarono a essere prese di mira. I concerti furono vietati, certi gruppi e musicisti vennero banditi dalla radio e dalla tv di stato, e i locali furono costretti a chiudere. La rivista studentesca Studumka, portavoce della creatività della scena, fu vietata nel 2005.

Tra i protagonisti di questo universo culturale e politico ci furono anche Sjarhei Michalok e il suo gruppo Lapis Trubetskoj, molto popolari in tutto lo spazio postsovietico per la loro miscela di pop demenziale e ska-punk ironico. L’album Manifest (2006) segnò il passaggio di Michalok all’agitpop, un genere perfezionato dalla band in canzoni come Graj, inno dei manifestanti durante la mobilitazione che seguì le elezioni presidenziali del 2010. Michalok fondò poi il gruppo Brutto, diventato famoso durante le manifestazioni di Euromaidan in Ucraina. A causa delle critiche all’autoritarismo del regime di Lukašenko, per un periodo i Brutto non si sono potuti esibire in Bielorussia.

Molti dei gruppi e dei musicisti che avevano fatto parte del movimento di protesta a partire dagli anni novanta si sono spesso esibiti durante le mobilitazioni dell’opposizione, come le proteste dopo le elezioni presidenziali del 2006, note come la “rivoluzione dei jeans”. I manifestanti, soprattutto giovani, allestirono una tendopoli in piazza dell’Ottobre, a Minsk, che fu sgomberata dopo cinque giorni. Quell’ex proteste furono raccontate dal regista Jurij Chaščavacki ha raccontato questi eventi nel suo film Kalinovski Square (Plošča). Già allora si poteva sentire lo slogan “Verym! Моžam! Peramožam!” (“Ci crediamo! Possiamo farcela! Vinceremo”), spesso scandito anche nelle proteste del 2020.