L’ombra degli abusi sessuali pesa sulla missione francese in Centrafrica

Eppure di dubbi non ne restano molti a chi si prenda la briga di andare a Boda per indagare. A 190 chilometri da Bangui, la città ha il tipico aspetto di un centro minerario. La strada che vi conduce è in buone condizioni: Boda si trova nella regione natale del presidente-fondatore della Repubblica Centrafricana, Barthélemy Boganda, e dell’imperatore autoproclamato Jean-Bedel Bokassa. La via più animata della città è una stretta striscia di terra battuta che parte dalla rotonda dove sono parcheggiati i moto-taxi. La stazione di benzina Total è stata riconvertita in un bar. Al calare della notte, i cercatori di diamanti lasciano le zone degli scavi per andare nel locale a spendere in birra il loro eventuale bottino. In quest’angolo della foresta equatoriale si trova la prova potenziale di un atto di violenza su una minore compiuto da un soldato francese.

Poco importa che il documento riguardi principalmente gli abusi commessi dalle truppe del Gabon e del Burundi, e che non rimetta in discussione le accuse di violenze su minori di cui si sarebbero resi colpevoli i soldati francesi vicino al campo profughi di Mpoko a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. E poco importa che questi “incentivi finanziari” siano in realtà degli aiuti forniti dalle organizzazioni umanitarie. Il dubbio è stato comunque insinuato. E il ministero della difesa francese ha avuto gioco facile a sottolineare la “leggerezza” dell’Unicef, che ha raccolto le testimonianze di accusa.

L’esercito francese non avrebbe potuto sognare una tempistica migliore. Tre settimane prima della fine ufficiale dell’operazione Sangaris (la missione militare lanciata nel 2013 per fermare le violenze tra cristiani e musulmani nella Repubblica Centrafricana), prevista per il 31 ottobre 2016, è stato rivelato dalla stampa un memorandum interno delle Nazioni Unite. Il documento torna sulle accuse di stupro rivolte alle truppe internazionali presenti in territorio centrafricano e suggerisce che alcune vittime “avrebbero ricevuto degli incentivi finanziari per testimoniare”.

La famiglia Pazoukou abita in una casa di mattoni in terracotta. L’entrata è chiusa da una porta senza serratura. Il piccolo Elie (i nomi sono stati modificati) si fa sentire nel cortile con i suoi strilli gioiosi. Ha un anno e cinque mesi, e si diverte a spargere ovunque la pappa che gli viene data per colazione. Ha la pelle chiara. I vicini lo chiamano “il francese”.

Quando i soldati francesi del contingente Sangaris erano arrivati a Boda, nel febbraio del 2014, avevano stabilito la loro base nel centro della città. Il loro compito era interporsi fra i gruppi anti-balaka – che si erano eretti a difensori dei cristiani della città – e i gruppi di “autodifesa” musulmani. A quell’epoca i combattimenti avevano già fatto diverse centinaia di vittime.

Noella Pazoukou, una delle ragazze della famiglia, vendeva pomodori ai “Sangaris” su una bancarella di fronte alla base. I suoi capelli raccolti in trecce fanno risaltare il suo volto da adolescente. Un giorno dell’estate 2014 un militare francese l’ha notata. Grazie a un intermediario, un ragazzo del posto chiamato Alban, le ha fatto qualche complimento e le ha dato appuntamento per una sera alle sei. La ragazza ha accettato il suo corteggiamento.

“Mi ha fatto entrare in una piccola casetta che si trovava nel loro campo. Abbiamo fatto l’amore. Era la mia prima volta. Alla fine mi ha dato 15mila franchi cfa (23 euro). Ma tornando a casa alcuni anti-balaka di pattuglia me li hanno presi”, racconta con voce esitante Noella nella sua lingua materna, il sango. La ragazza non parla francese, ha interrotto gli studi alle elementari. Una meningite contratta a sette anni le ha lasciato delle conseguenze: per molto tempo non ha potuto parlare e ancora oggi continua ad avere problemi di udito. Incontrata a casa sua il 13 e il 14 ottobre 2016, la ragazza racconta quello che è accaduto interrompendosi di tanto in tanto per andare ad alimentare il fuoco sotto la tettoia che serve da cucina: “Ci siamo rivisti un’altra volta, allo stesso posto. Abbiamo avuto un altro rapporto sessuale e poi un giorno è ripartito con tutto il suo gruppo. E non ho mai più avuto sue notizie”.

Nel vortice della guerra

All’inizio dell’ottobre del 2014 i soldati francesi presenti a Boda hanno passato il testimone ai caschi blu della Minusca, la Missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Centrafrica, per tornare in Francia. Noella è stata travolta dal vortice della guerra. Con la madre e i suoi sette fratelli e sorelle ha dovuto lasciare la casa di famiglia. “A causa dei massacri in città siamo fuggiti in campagna. Ero già incinta, ma solo tornando a casa ho detto a mia madre che non mi sentivo bene”. Quest’ultima – che ha perso il marito quando Noella era ancora piccola – cerca di far vivere la famiglia vendendo foglie di kojo e bruchi arrostiti. Quando sua figlia le aveva raccontato di essere incinta di un soldato francese, Solange Pazoukou non le aveva creduto. Ma solo fino al giorno della nascita e della scoperta della pelle, quasi bianca, del neonato.

Quattro mesi dopo, nell’agosto del 2015, Solange Pazoukou ha presentato una denuncia alle autorità centrafricane, dopo “aver sentito alla radio un programma sugli abusi sessuali”. Il 4 settembre 2015 la procura di Parigi ha confermato che il suo caso era al centro di un’inchiesta per “violenza sessuale compiuta da una persona che ha abusato dell’autorità conferita dalle sue funzioni”. In effetti, anche se la costrizione fisica o la violenza non sono stati dimostrati, l’autore può comunque essere condannato per atti sessuali con minore di più di 15 anni da parte di una persone che abusi dell’autorità conferita dalle sue funzioni (articolo 227-27 del codice penale), e di violazione di consegne. Perché Noella era probabilmente minorenne al momento dei fatti. Secondo le prime conclusioni degli investigatori francesi, la ragazza aveva 17 anni. Sedici anni, ci assicurano sua madre e il procuratore di Boda, Olivier Mbombo Mossito.