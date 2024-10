In un’ intervista a un quotidiano locale, a poche ore dall’appuntamento, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha descritto la manifestazione come politicizzata, affermando che “chi ci va è a favore di chi gira con il coltello”.

“Per Jack, per noi, per tutti: riprendiamoci la città”, recita lo striscione che apre il corteo del 28 settembre, mentre davanti alla stazione ferroviaria di Mestre continuano ad arrivare persone, anziani e ragazzi, attivisti e famiglie con bambini, che sciamano dalle vie vicine. I turisti che non riescono a raggiungere un treno per Venezia si guardano intorno smarriti, senza capire cosa stia succedendo. A otto giorni dalla morte di Giacomo Gobbato, 26 anni, accoltellato il 20 settembre nel tentativo di sventare una rapina, Mestre si riscopre unita, animata da un’energia nuova, che sembra davvero volersi riappropriare di ogni angolo dimenticato della città.

L’uccisione di Giacomo Gobbato da parte di un cittadino moldavo incensurato e senza dimora ha riportato l’attenzione su una città percepita sempre di più come insicura. Negli ultimi anni sono aumentati, a Mestre come a Venezia, i casi di violenza e accoltellamenti legati allo spaccio di droga, così come le rapine e i furti. Inoltre, dopo Roma, Venezia è la seconda città italiana in cui si muore di più per overdose di eroina (sei vittime dall’inizio dell’anno), con un aumento continuo di dipendenze e consumatori sempre più giovani. Fenomeni peggiorati dal disgregarsi del tessuto sociale e dall’abbandono di intere aree della città, che si sta spopolando sia in laguna sia in terraferma, anche a causa della speculazione legata all’inesorabile espansione turistica.

In quasi dieci anni di amministrazione, le risposte di Brugnaro sono state prevalentemente all’insegna della repressione, con retate spettacolari e interventi dell’esercito, e al sistematico depotenziamento dei servizi sociali, come da tempo denunciano le opposizioni.

Negli ultimi due anni si è costituito spontaneamente un coordinamento di associazioni cittadine che ha dato il via a una grande mobilitazione, con una prima assemblea pubblica nel dicembre 2022 e la manifestazione intitolata Riprendiamoci la città, che nel febbraio 2023 ha portato in strada più di cinquemila persone.La scorsa estate la contestazione si è fatta più dura, con diverse centinaia di cittadini che hanno chiesto le dimissioni del sindaco dopo l’arresto del suo ex assessore alla mobilità Renato Boraso, accusato di corruzione.

“Abbiamo cominciato a confrontarci con altre associazioni perché in diverse parti della città c’erano gli stessi problemi. Abbiamo anche la stessa idea di come costruire una realtà diversa, così da vivere insieme in una società multietnica e complessa”, spiegano Nicola Ianoale e Fabrizio Preo, del gruppo di lavoro di via Piave.

Il gruppo è attivo dal 2006 e ha la sua sede in uno dei tanti negozi sfitti di uno dei quartieri che si è più trasformato in questi decenni, con l’arrivo di molti stranieri. “Di fronte al cambiamento”, raccontano, “abbiamo deciso di cominciare un processo di conoscenza reciproca, a differenza di molti che avrebbero preferito costruire muri e mantenere il più possibile la distanza”.

Qui l’associazione (che esiste formalmente dal 2014) propone laboratori e incontri, mostre d’arte e fotografia, presentazioni di libri, corsi di lingua italiana gratuiti per gli stranieri. Ogni estate, inoltre, il gruppo organizza una cena di quartiere aperta a tutti, in cui chiunque può contribuire portando del cibo da casa, con centinaia di partecipanti. Gli attivisti stimano che in questi anni più di centomila persone siano passate per i molti eventi che hanno organizzato.