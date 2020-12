Milano. Momento distopia quotidiano al piano binari della stazione centrale: per andare a ritirare un sacchetto di cioccolatini c’è da attraversare un posto di controllo con militari in mimetica che verificano identità, destinazione, eventuale autocertificazione. Il negozio di una nota cioccolateria torinese si trova nell’area partenze, dove ci sono il controllo biglietti e il termoscanner a distanza. Oltrepassati i varchi, arrivati al negozio, finalmente si estrae il telefono, si mostra l’ordine alla commessa, si respinge con garbata fermezza la sua offerta speciale, e si ritira un sacchetto sigillato con dentro una selezione casuale di cioccolateria, dai cremini alle scaglie di uovo pasquale nocciolato, anche da riciclare come regali.

La parte interessante, per molti, è che si sono spesi nove euro anziché 25 (valore calcolato sui prezzi del negozio), sia pure per merce che sta per essere tolta dagli scaffali, tipicamente perché sta per scadere ma non necessariamente. E ciò mediante l’app Too good to go (Tgtg) che, nata in Danimarca nel 2015, raccoglie oggi più di venti milioni di utenti tra Europa e Stati Uniti (circa 1,9 milioni in Italia, secondo le stime dell’azienda). Un esercito di cacciatori di affarucci che la piattaforma mette in contatto: da un lato i negozianti alle prese con un cronico accumulo di merce invenduta e con date di scadenza alle viste; dall’altro, i consumatori desiderosi di risparmiare sulle spese alimentari.

In pratica è l’equivalente della sharing economy del fare l’ultimo giro al mercato, quando le bancarelle smontano, per spuntare qualche chilo di frutta e verdura a prezzi stracciati. Ma attenzione, c’è anche il concept etico: combatti lo spreco, registrati e diventa waste warrior. In Italia ogni famiglia getta cibo per un valore di quasi cinque euro alla settimana, in totale 6,5 miliardi all’anno, secondo una ricerca della Coldiretti/Ixè.

A scatola chiusa

Diventare waste warrior significa semplicemente scrollare l’app sui telefoni, individuare opportunità d’acquisto, cliccare, comprare, ritirare. Svoltare la cena, volendo; o anche solo una merenda. I croissant e le graffe di stamattina dal fornaio; una vasca da un chilo (che vien via a nove euro anziché a 24) di gusti che il pur rinomato gelataio non riesce a smerciare (tamarindo e finocchio?); le specialità su cui il negoziante si è troppo entusiasmato. Ogni cosa viene venduta al 30-50 per cento del prezzo originale, e a scatola chiusa; l’effetto sorpresa può anche tradursi nell’acquisto involontario di tre barattoli di crema al cocco o improbabili bevande tropicali; toast senza speranza tipo la Luisona di Stefano Benni. O cavoli consimili. D’altronde se è merce invenduta, una ragione ci sarà.

In Italia il responsabile dell’azienda si chiama Eugenio Sapora, ha 36 anni, è un ingegnere aerospaziale volato dalla sua Torino a Tolosa per studiare e poi da lì per lavorare “a Parigi, dove ho lasciato tutto ciò per cui avevo studiato per dedicarmi a un progetto che mi ha fatto innamorare: La ruche qui dit oui (L’alveare che dice sì), una piattaforma per gruppi di acquisto di generi alimentari freschi, una forma di consegna a domicilio basata sull’interazione tra contadini e cittadini. Un piccolo team, dieci persone, per dieci milioni di giro d’affari”. Un buon candidato per Mette Lykke, che nel 2015 in Danimarca ha fondato Too good to go. Nel 2019 gli affida il mercato italiano. Sapora accetta: all’inizio lavora con tre persone in un piccolo coworking. “Quando si è trattato di espandere lo staff ho preso il treno all’alba, alle 9.30 ero a Roma Termini, non sono nemmeno uscito dalla stazione, mi son piazzato al piano del food, ho fatto dieci colloqui e alle otto di sera son tornato su a Milano”.

Ma la cosa più difficile per un’app di questo tipo è raggiungere la massa critica interessante sia di utenti sia di negozi convenzionati. “All’inizio, è stato difficile. Non avevamo ancora nemmeno l’app sull’Apple store, andavamo in giro per negozi con il database, dicendo: siamo un’app che esisterà, se vuoi iscriverti mi servirebbe adesso il tuo iban, la partita iva…. Però siamo partiti a Milano il 27 marzo 2019 con un’offerta di cinquanta negozi. Non tanti: ma all’epoca era stato un mese di lavoro; oggi cinquanta nuovi negozi li aggiungiamo alla nostra rete in un giorno e mezzo”. Tra cui alcuni grandi nomi. “Per me, torinese, l’adesione della Caffetteria del Cambio ha segnato la svolta: sono nomi che parlano ai torinesi. E per fare primi passi nelle varie città, i brand famosi sono importanti. Carrefour o Eataly sono storie nazionali; convinci uno, arrivano tutti, mentre il mondo Conad è fatto di tremila proprietari diversi, decide il singolo e devi parlarci uno per uno”.

Oggi a Milano i negozi convenzionati sono circa 650, mentre a Roma un migliaio. In Italia tra il marzo 2019 e la fine del 2020 Too good to go è passata da uno a ottanta dipendenti, e da zero a quasi due milioni di iscritti, per 6.500 punti vendita aderenti in tutto il paese e circa un milione e mezzo di magic box vendute. “Il primo lockdown l’abbiamo preso in piena faccia, il famoso venerdì di Codogno da un giorno all’altro ha fatto chiudere la Lombardia. Situazione inattesa, niente più cibo, non c’è più spreco alimentare, app inattiva, collasso: meno 80 per cento di transazioni”.