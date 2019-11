La Genova che resiste alla destra identitaria e sovranista

Per molti genovesi è il sindaco della ricostruzione. Caschetto giallo in testa per le mille celebrazioni che punteggiano l’edificazione del nuovo ponte sul Polcevera, Marco Bucci ha costruito la sua immagine sulla retorica del riscatto di una città ferita dal crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 e, ancor prima, da anni di crisi economica e demografica che, al di là della retorica, non si è mai arrestata, come certificano i dati sugli abitanti.

Ma il primo sindaco di centrodestra nel capoluogo ligure da quando nel 1993 è stata introdotta in Italia l’elezione diretta è anche l’uomo che ha portato in città le parole d’ordine della destra sovranista e identitaria. Contro le persone lgbt in nome della difesa della famiglia tradizionale, contro i senzatetto, i migranti, le prostitute, in nome del decoro.

Tutto è cominciato, come spesso succede nella politica italiana, con le battute. Il 7 ottobre 2017 – a tre mesi dall’insediamento della nuova giunta – durante un incontro in periferia il neoassessore leghista Stefano Garassino disse che avrebbe preso “a calci nel sedere” chi chiede l’elemosina, salvo poi derubricare il tutto a provocazione. Ma in seguito sono arrivate le multe per chi rovista nella spazzatura e dorme per strada. Dal 2019 sono tornate le multe anche per le prostitute. E, nel giugno 2018, un’ordinanza denominata “anti kebab” ha introdotto limitazioni alle nuove licenze nel centro storico contro l’imprenditoria straniera: no anche a negozi di telefoni, macellerie che vendono prodotti non italiani, phone center, money transfer e altri.

Parallelamente il sindaco – che cinque giorni dopo la vittoria alle elezioni promise che non avrebbe più concesso il patrocinio al pride – ha istituito un registro delle famiglie tradizionali e ingaggiato una battaglia nei tribunali contro le famiglie arcobaleno. “Destra e sinistra sono per me categorie superate”, ha dichiarato in un’intervista del luglio 2019, prima di varare un rimpasto che ha spostato il baricentro della giunta ulteriormente verso la Lega.

Bucci, dall’alto di una popolarità che oggi sembra indiscussa, sta cambiando il volto della città? “Genova è culturalmente contendibile”, dice Domenico Chionetti, ex portavoce di don Andrea Gallo e oggi presidente della comunità di San Benedetto al Porto. La sua è una delle tante voci che, insieme a quelle dei volontari per il sostegno ai senzatetto e alle vittime di tratta, degli attivisti lgbt e delle femministe, raccontano una città in bilico.

Tra i senzatetto

È un venerdì sera di fine ottobre, e come tutte le settimane i volontari di Sant’Egidio si incontrano in piazza della Nunziata per il consueto giro di Genova durante il quale incontrano e aiutano i senzatetto. “I senza dimora in città sono circa mille”, spiega Maurizio Scala, volontario storico dell’associazione e responsabile del servizio. “Trecento in strada, trecento-quattrocento nei dormitori, duecento-trecento in alloggi di fortuna. Non sono aumentati negli ultimi anni perché esiste una rete di supporto familiare e, per gli stranieri, di connazionali. Ma non sappiamo quanto può reggere. Abbiamo cominciato a distribuire coperte anche a chi vive in casa ma non ha soldi per il riscaldamento”.

Seguo quattro volontari – Sergio, Marco, Nicoletta e Angelo – a cui è stata assegnata la parte di città che si estende dalla stazione Brignole verso est. Prendiamo l’auto e, dopo pochi minuti, ci fermiamo lungo il Bisagno, in una piazza dove ci aspettano quattro uomini, due a un capo e due a un altro. Consegniamo vaschette con pasta al pomodoro, pollo e fagiolini. Karim, un ragazzo di meno di trent’anni, magrebino, mi racconta di sua figlia, che vive ad Ancona con la madre. Lui dorme in un’automobile. “Mai avuto problemi con carabinieri o polizia, ma i vigili… quelli li devi evitare! Altrimenti finisci in questura”. Da luglio 2017 i senzatetto sono stati multati 217 volte. Solo due sanzioni sono state pagate. Il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Stefano Giordano ha presentato un esposto alla corte dei conti per danno erariale, parlando di “uno spiegamento di forze, e quindi di risorse pubbliche, del tutto inutile e non giustificato da quanto riscosso”.

Dall’altra parte della piazza, intanto, un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni alterna lacrime e risate. Ha cominciato a bere di più negli ultimi mesi. Le cose per lui non vanno bene nel suo paese d’origine, il Marocco, dove ha litigato con i fratelli per un’eredità. A Genova, racconta Sergio, “aveva un piccolo riparo di cartoni sotto il ponte sul Bisagno. Quando una sera non l’ha più trovato, per lui è stata una rovina”. La maggior parte dei senzatetto che incontriamo ha trovato posti riparati per la notte, si fa vedere solo quando arrivano i volontari. “Attorno a loro”, spiega uno dei volontari, “si generano sentimenti opposti: a volte di vicinanza, a volte di ostilità”. E allora arrivano le chiamate ai vigili e ai netturbini, perché buttino via i cartoni.