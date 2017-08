Basta piangere per la tua ex ragazza

Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Mio fratello si è appena lasciato con la fidanzata per la seconda volta in otto mesi. Stavano insieme da due anni e mezzo, e lei ha cominciato a essere molto scontenta quando finite le superiori mio fratello si è iscritto a giurisprudenza, perché il suo tempo e le sue attenzioni non gravitavano più completamente intorno a lei. A gennaio ha inscenato un teatrino assurdo allo scopo di farlo ingelosire, per poi lasciarlo dopo che lui ha avuto la reazione prevedibile (non sono teorie mie: l’ha ammesso lei). Dopo che si sono lasciati, mio fratello era da buttare, non faceva che piangere e parlare di lei costantemente e con tutti. Potrò sembrare insensibile, ma era diventato insopportabile. Poi, nonostante i consigli della famiglia, ha ricominciato a sentirla e si sono rimessi insieme. La seconda rottura è arrivata dopo che lui, ficcando il naso, ha scoperto che la fidanzata si messaggiava con il suo ex, al quale diceva di aver messo gli occhi su qualcun altro mentre stava ancora con mio fratello. Si sono mollati di nuovo, e lui è risprofondato nella stessa situazione. Ha ricominciato a frequentare i corsi soltanto ieri. L’altra volta per poco non mandava tutto a puttane per colpa delle stronzate di quella, e io non voglio che la cosa si ripeta. Oltretutto a me dispiace che sia successo – sul serio – ma non ho né il tempo né la pazienza per ripetere gli stessi discorsi milioni di volte. Mi sfinisce e mi irrita. –Now Over Brother’s Relationship Obsession

Tuo fratello è adulto, o meglio immagino che lo sia. Al giorno d’oggi mica fanno iscrivere a giurisprudenza i minorenni, no? Ed essendo adulto, NOBRO, tu non puoi impedirgli di prendere decisioni pessime o di ripetere la stessa pessima decisione all’infinito. Ma ti do una buona notizia: sei adulto anche tu! E così come non puoi costringere tuo fratello a stare alla larga da questa stronza dannosa, tuo fratello non può costringere te a parlare per tutto il giorno di politica né della ex stronza né di come Game of thrones sia diventato Star trek (di colpo in Game of thrones muoiono solo i personaggi di cui non ci frega niente. Non mi stupirei di vedere tra le comparse della settima stagione dei suprematisti bianchi). E se tuo fratello fa l’errore di rimettersi con lei per la seconda volta, le tue orecchie adulte non sono tenute a sorbirsi le infinite lamentele di un adulto sulle conseguenze delle sue pessime decisioni. Se ti viene l’ansia per i discorsi in cui tuo fratello, NOBRO, digli che non sei più disposto a sentirlo frignare per la sua ex. “Già era stata una stupidaggine riprendersela la prima volta”, potresti dirgli. “Però vabbe’, qualche stupidaggine ogni tanto la facciamo tutti, specie in ambito sentimentale. Ma per riprendersela una seconda volta bisogna essere stupidi. Personalmente, caro fratello, penso che tu non debba sprecare un altro secondo della tua vita a struggerti per quella stronza manipolatrice. Io di sicuro non lo sprecherò a parlare con te di lei. Perciò come la mettiamo con Jon Snow che esce da quel lago ghiacciato pieno di zombi? A quanto pare nei Sette Regni non conoscono l’ipotermia”. ***

Io e il mio ex siamo stati insieme un anno e mezzo. Lui è un bell’uomo brizzolato molto più grande di me. Ci siamo conosciuti che io avevo 23 anni e lui 58. Doveva essere solo un’avventura, ma si è trasformata in una bellissima storia d’amore. Dopo molte riflessioni, però (lui si è sottoposto a vasectomia, ha già quattro figli e tra poco va in pensione), tre mesi fa abbiamo deciso di lasciarci. È stato straziante, ma abbiamo preso la decisione consapevole di rimanere amici intimi e sentirci tutti i giorni. Di punto in bianco, la settimana scorsa, mi ha chiesto se avevo un fidanzato. Io non ce l’ho, ma caso vuole che in quel momento stessi per uscire per la prima volta con qualcuno dopo la nostra rottura. Dopodiché mi ha detto di avere “una specie” di nuova fidanzata, una donna più vicina alla sua età. Non avevo alcuna voglia di sentirmelo dire, e lui lo ha ha capito dal silenzio con cui ho accolto la rivelazione. Quello scambio mi ha rovinato il fine settimana. Non riesco più a mangiare né a dormire. L’uomo con cui sono uscita quel giorno è sexy (nessuna scintilla sentimentale, ma buone prospettive di scopata), solo che emotivamente stavo troppo di merda per farci qualcosa. Devo spiegare al mio ex questi pensieri? Lasciare che sia il tempo a guarire le ferite? Perché ha sentito di dovermi dire della nuova fidanzata? –Heartbroken Over New Ex’s Yummy

Il tuo ex ti ha detto della nuova fidanzata perché siete amici intimi, giusto? E in genere gli amici intimi parlano della loro vita sentimentale, no? E tu era questo che volevi, dico bene? Facendo marcia indietro: è sempre di grande esempio quando due persone riescono a salvaguardare un rapporto di amicizia una volta concluso quello sentimentale. Ma non è possibile – e certamente non rientra nelle migliori tecniche post-rottura – passare in un istante da amanti a migliori amici che si sentono al telefono tutti i giorni. Voi due avete il cuore spezzato, HONEY, e quello è un tipo di ferita che solo il tempo può rimarginare. La tua reazione alla notizia che il tuo ex ha una nuova fidanzata dimostra che la vostra amicizia post-rottura non è stata una “decisione consapevole”, ma una frettolosa imprudenza. E se sul piano fisico il tuo rapporto con Mister Brizzolato è finito da tre mesi, su quello emotivo non vi siete mai lasciati (il fatto che tu non riesca a mangiare e a dormire può anche essere una questione di ego ferito: lui l’ha superata prima di te). Non credo che ora come ora tu gli debba spiegare alcunché, HONEY, e questo perché credo che con il tuo ex tu non debba parlare per i prossimi sei mesi o giù di lì. Devi andare avanti con la tua vita, e rivedere l’altro uomo è un buon inizio. ***

Sono una femmina eterosessuale di 26 anni che è da poco stata lasciata dal fidanzato. Era il mio primo amore, nonché la persona con cui ho perso la verginità. Ci vedevamo da poco più di un anno. Mentre stavo con lui ho fatto sesso con un altro (all’inizio il nostro rapporto era più occasionale). Volevo di più, e anche se non ne sono sicura al 100 percento penso che sia stato questo a spaventarlo. Mi è venuta la depressione e ho cominciato ad andare dallo psicologo. Tutto questo succedeva poco più di un mese fa. Gli amici mi dicono che “il modo migliore per dimenticarsi di qualcuno è farsi qualcun altro”, ma io non so bene cosa fare. Sono abbastanza sicura che quel che sto facendo adesso non sia la cosa giusta: coltivare la speranza che il mio ex capisca di aver fatto un terribile errore e voglia rimettersi con me. So che è una speranza stupida. Puoi darmi qualche indicazione? –Don’t Underestimate My Pain

Forse quel che sto per dirti non ti aiuterà sul breve periodo, DUMP, ma coltivare la speranza che il tuo ex ti si riprenda non è stupido. Potrebbe succedere, succede a molti. Io ho due amiche sposate con uomini che le hanno mollate, si sono pentiti e le hanno implorate di riprenderseli. Il trucco, però, è partire dal presupposto che non succederà, e impegnarsi concretamente per andare avanti (e per andare con qualcun altro, se necessario). Il tuo fidanzato/primo amore/prima scopata ti ha mollato poco più di un mese fa: puoi tranquillamente, a distanza di un mese e rotti, vivere nella speranza di una riconciliazione. Ci sono però buone probabilità che sia una speranza mal riposta, DUMP, per cui non declinare le occasioni concrete e continua andare dallo psicologo.

(Traduzione di Matteo Colombo)