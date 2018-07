Il matrimonio sotto le coperte

In una delle ultime rubriche dicevi di non ricevere mai lettere di coppie sposate la cui vita sessuale, con gli anni, sia migliorata in qualità e quantità. Beh, eccoti la prima. Io e mia moglie siamo sposati da ventiquattro anni, e oggi facciamo sesso con più frequenza e soddisfazione che nei primi anni di matrimonio. I motivi sono tanti – fra questi: psicoterapia, antidepressivi, un calo di peso a cui è seguito un intervento chirurgico – ma quella principale, devo dire, è la comunicazione. Se tu ci avessi conosciuti venticinque anni fa, Dan, non avresti scommesso granché su di noi. Ci siamo fidanzati ufficialmente quando uscivamo insieme da appena un anno e ci conoscevamo da meno di due. Io ero vergine, mia moglie no, fra di noi eravamo andati poco oltre qualche strusciamento, e nessuno dei due aveva scoperto le carte sul tema “gusti particolari”. Eravamo (e siamo ancora) due introversi con scarse doti comunicative e problemi di ansia/depressione/salute mentale. Non dirò che è stato tutto perfetto come in una favola, ma ci siamo andati davvero molto vicino. Mia moglie si è dimostrata incredibilmente aperta, generosa e curiosa, e spero anch’io. Eccoti servito, Dan! Adesso sai che al mondo esiste almeno una coppia la cui vita sessuale, con gli anni, non ha fatto che migliorare.

–Better Erotic Ties Totally Enhanced Relationship

La settimana scorsa ho risposto a IMDONE, una donna che ha sposato il marito anche se quando erano fidanzati i loro rapporti sessuali erano stati “rari e abbastanza asettici”. Nessuno che si sia mai guadagnato da vivere dando consigli sul sesso si sarebbe stupito, scoprendo che la vita sessuale di IMDONE e del suo fidanzato, una volta sposati, non era migliorata. “Ecco una lettera che non ho mai ricevuto: quella in cui qualcuno mi spiega che all’inizio il sesso con il partner era raro, impersonale, poco ispirato, poco creativo, ma poi – caspita! – una volta sposati è migliorato un casino!”, scrivevo nella risposta. Ammettevo la possibilità che il mio campione fosse distorto: chi ha una vita sessuale appagante non scrive per dirmi che va tutto bene. Allora ho invitato le persone la cui vita sessuale così così fosse migliorata dopo il matrimonio a scrivermi. E loro lo hanno fatto eccome. Adesso ho la casella zeppa di mail di coppie che, una volta sposate, hanno visto la loro vita sessuale migliorare.

***

Ero una donna con parecchia esperienza (cinque anni da scambista e un numero di partner tra le due e le tre cifre) quando ho conosciuto l’uomo che sarebbe diventato mio marito. Il mio futuro marito era vergine. Il sesso con lui era a malapena passabile e molto raro. Ma entrambi avevamo da poco superato i quaranta, ed eravamo pronti a sistemarci. Tra noi c’era anche una splendida amicizia, e insieme stavamo sempre meglio che separati. Non guastava che avessimo in comune alcune fantasie sessuali, e che a entrambi andasse l’idea di un matrimonio basato su quello che avevamo deciso sarebbe stato un bel rapporto perlopiù d’amicizia. Così ci siamo sposati. E mamma mia se le cose sono cambiate! Da una volta al mese siamo passati a un paio alla settimana. Lui evidentemente aveva bisogno di un legame emotivo che gli desse la sicurezza necessaria per aprirsi, rilassarsi e godersela. Ormai siamo sposati da anni. Il sesso va ancora bene. Non lo facciamo più con la frequenza di una volta, ma quando capita è davvero bello. Per cui sì, come vedi a volte si migliora!

–Woman In Fucking Ecstasy

La mia è la prima o la centesima lettera che ricevi? Nel nostro caso sì, con il matrimonio il sesso è migliorato. Immagino non siano cose che leggi molto spesso, perché difficilmente si può considerare un problema, e non vogliamo farti perdere tempo! Perché il sesso migliorasse è bastato far pratica, prestare attenzione ai segnali e risolvere i problemi. Ho il forte sospetto che abbiano avuto un certo peso anche la perseveranza e un pizzico di fortuna.

–Practice, Practice, Practice