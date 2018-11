Galateo bondage

Ho sempre desiderato legare le ragazze, ma non riesco a convincerne nemmeno una a lasciarmelo fare. Sto dando un’occhiata ai siti per “single in cerca di bondage”, ma per me è una novità assoluta. Come faccio a capire di chi posso fidarmi? Ci sono centinaia di profili, ma fatico a credere che basti rispondere a un annuncio per incontrare una ragazza in una stanza d’albergo e legarla. Non può essere così facile.

Non può e non lo è, TIED, perché nessuna donna sana di mente si lascia legare in una stanza d’albergo da un uomo che non ha mai visto prima. Questo non vuol dire che non possa succedere o non sia mai successo, ma le donne tanto stupide da correre rischi del genere sono rare. E va da sé che i siti per single che promettono agli uomini soli una lista infinita di donne stupide sono una truffa.

Ma non è che devi credere a me. Justin Gorbey pratica il bondage e lo insegna, oltre a essere un artista e un tatuatore professionista. Nemmeno lui, che di donne ne lega un sacco – come puoi vedere dal suo account Instagram @daskinbaku – pensa che tu possa trovare qualcuno su un sito per “single in cerca di bondage”.

“Consiglierei di lasciar perdere i siti di incontri e trovare qualche gruppo di formazione che si riunisca per dei party o dei cosiddetti munch”, dice Gorbey. “TIED deve concentrarsi sui gruppi affini ai suoi desideri e interessi, e sviluppare rapporti in modo graduale, con un po’ di tempo e d’impegno. Diciamo con un sacco di tempo e d’impegno!”.

I gruppi sociali e formativi fetish si organizzano in rete per poi incontrarsi – faccia a faccia, nella realtà, sul pianeta della carne – ai munch (che sono momenti di discussione in cui s’impara senza davvero praticare) e ai party veri e propri (dove si pratica). Per trovare qualcosa nella tua zona, TIED, Gorbey consiglia di aprire un profilo su Fetlife, il più grande social network bdsm al mondo, e cominciare a interagire con persone dai gusti affini ai munch.

“Saranno non solo occasioni per fare conoscenza”, spiega Gorbey, “ma riceverà una vera e propria ‘guida’ di comportamento – di solito i munch si aprono con un ripasso su parole di sicurezza, galateo, regole e consapevolezza dei rischi e del fattore consensualità – nonché quello che io chiamo il ‘vocabolario visivo’ di com’è davvero, nella realtà, una situazione bdsm. Il porno e le fantasie feticiste spesso distorcono la nostra percezione di ciò che è plausibile o anche solo possibile per delle persone reali in una situazione reale. Personalmente, il semplice fatto di osservare gli altri all’opera mi ha aiutato a mettere a fuoco ciò che mi attraeva, nel ruolo attivo come in quello passivo”.

Di uomini e donne interessati al bondage ce ne sono un sacco, TIED, e il circuito bdsm organizzato è la soluzione migliore dove trovare compagni di gioco affidabili e sani di mente. Ai munch e ai party entrerai in contatto con donne che condividono i tuoi gusti, e che molto più facilmente, una volta dimostrato che sei affidabile e sano di mente, si lasceranno legare. “Prima e dopo il momento immortalato su Instagram ci sono ore e ore di intimità”, osserva Gorbey. “Sono rapporti che hanno bisogno di fiducia, vulnerabilità e comunicazione, e atti che richiedono grande impegno e fatica, oltre a comportare dei rischi. Ecco perché l’unico modo responsabile di rispondere a TIED è invitarlo a cercare prima le informazioni e poi le partner”.

Justin Gorbey tiene seminari e corsi intensivi sul bondage e le dinamiche di scambio di potere. Per vedere quello che fa e informarsi sui seminari, seguitelo su Instagram: @daskinbaku.