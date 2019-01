Piacevole problema

Sono un uomo di 40 anni con una fidanzata di 30. Stiamo insieme da un anno, e con lei riesco a immaginarmi un futuro. Ma ci sono dei problemi. Questa ragazza viene dopo due minuti di stimolazione, che sia manuale, orale o genitale. Andando io piuttosto fiero delle mie doti in fatto di preliminarista/leccafiche, è un po’ una rottura. Lei si bagna così tanto che durante la penetrazione sparisce qualsiasi attrito, e le mie erezioni non reggono. È come scoparsi una scodella di budino. Un po’ mi lusinga il fatto di riuscire a farla godere, ma vorrei tanto qualcosa di più aderente! (non è granché nemmeno nel sesso orale, che quindi è da escludere, e quello anale è vietatissimo). A me piace scopare duro, e mi riesce difficile quando infilo l’uccello nel vuoto. Esiste un modo per diminuire la lubrificazione? Ti prego aiutami.

– Can’t Last Inside Tonight

Andiamo con ordine: lei non fa nulla di sbagliato, CLIT, e tu nemmeno, o meglio, non fai nulla di sbagliato nel sesso (quando scrivi alle rubriche di consigli, invece…). Lei non può controllare la quantità di muco vaginale che produce, né il sudore vaginale che le inducono le tue doti di preliminarista/leccafiche, non più di quanto tu possa controllare la quantità di preeiaculato che pompi fuori (l’umidità della sua vagina è dovuta a un misto di muco e sudore vaginale. Il secondo non è un termine dispregiativo, si chiama proprio così). E tutta quell’umidità sta lì per un motivo: prepara la vagina alla penetrazione, che in sua assenza può essere assai dolorosa per la persona scopata. L’ultima cosa che ti conviene fare, quindi, è trovare un modo per rendere la tua fidanzata più asciutta.

Veniamo a quello su cui decisamente sbagli: “È come scoparsi una scodella di budino”, “vorrei tanto qualcosa di più aderente”, “non è granché nemmeno nel sesso orale”, “infilo l’uccello nel vuoto”. Di questa cosa con la tua ragazza devi parlare, CLIT, e dovrai usare le parole, ma non potrai farlo – non in modo costruttivo – finché non troverai parole meno denigratorie, rancorose e umilianti.

Ripeto, lei non fa nulla di sbagliato. Quando è eccitata si bagna tanto, il suo corpo funziona così. Tu, in presenza di troppa lubrificazione, fai più fatica a godere. Il tuo corpo funziona così. E questo pone un problema sul quale dovete lavorare insieme, ma insulti come “scodella di budino” e “lo infilo nel vuoto” non possono che azzerare la discussione e/o far finire il rapporto. Prova invece così: “Mi piace un sacco che ti ecciti tanto, amore, e mi piace quanto ti bagni. Ma mi rende difficile venire con la penetrazione”.

Se non la costringi a mettersi sulla difensiva – se non la fai sentire una merda per come funziona la sua fica – magari riuscirete ad avere una conversazione costruttiva ed a escogitare qualche trucco per il sesso penetrativo. Se c’è una mossa (la stimolazione clitoridea) o un evento (il suo primo orgasmo) che davvero apre i rubinetti, CLIT, rimanda quella mossa o quell’evento finché non avrai raggiunto l’orgasmo o il cosiddetto punto di inevitabilità orgasmica, sempre che per lei, quando è meno bagnata, la penetrazione non sia dolorosa.

Potete anche sperimentare posizioni diverse per trovarne una che ti procuri un po’ più di attrito e non le tocchi il clitoride proprio lì – magari a pecora – e poi spostarti in modo da stimolarle il clitoride quando stai per venire. E non c’è niente di male a tirarlo fuori e menarselo un po’ durante il rapporto, per poi rituffarsi. Sii costruttivo, sii creativo, non parlare mai più della sua fica come se fosse un elettrodomestico difettoso, CLIT, e forse riuscirai a risolvere questo (invero piacevole) problema.