Sono una donna cis eterosessuale che ha da poco superato i 40, madre single. Non ho relazioni né faccio sesso da anni. Se le prime mi mancano, al momento il problema principale è che ho la libido alle stelle. Masturbarmi guardando dei porno quando mio figlio va a letto aiuta, ma avrei proprio voglia di farmi scopare come si deve da un uomo che sa il fatto suo. Potrei forse andare in un bar o su Tinder e trovare uno da una botta e via, ma esito a farlo. A complicare ulteriormente i miei trascorsi, da bambina ho subìto abusi sessuali, e in vita mia ho avuto solo due partner, uno dei quali violento. Le mie passate imprese sessuali non sono state particolarmente soddisfacenti, in parte per la mia mancanza di esperienza e difficoltà a spiegare cosa mi piace/non mi piace, oltre a un certo livello di dissociazione durante l’atto stesso. Continuo a pensare che sarebbe più facile trovare un professionista del sesso per “togliermi la voglia”, perché è probabile che sia più comprensivo, sessualmente aperto e capace. Ma non ho idea di come affrontare la cosa, né di quali siano le procedure e le regole di comportamento. Ho inoltre paura di farmi arrestare, visto che nello stato conservatore del Sud in cui vivo il favoreggiamento della prostituzione è reato. Finire nei guai con la giustizia potrebbe avere effetti devastanti sulla mia vita, e di sicuro perderei il lavoro. Sto cercando di valutare i pro e i contro, ma è un territorio che davvero non conosco. Hai qualche consiglio da dare a una fanciulla che vuole essere scopata ma non sa come farlo succedere in una situazione più o meno sicura?

“Fino a poco tempo fa, la risposta sarebbe stata ‘Google’”, dice John Oh, un lavoratore sessuale per donne di Sydney. “Ma in un mondo post-SESTA/FOSTA, quella è diventata una strada poco sicura, specialmente negli Stati Uniti, dove pubblicizzarsi in rete oggi risulta molto più difficile”.

Il SESTA/FOSTA (acronimo di Stop enabling sex traffickers act/Fight online sex trafficking act) è una legge del 2018 concepita, dicevano i suoi promotori (mentendo), per combattere lo sfruttamento sessuale. Ha reso illegale, per le piattaforme web, permettere consapevolmente o inconsapevolmente di pubblicare annunci dal contenuto sessuale. È una legge così vaga che piattaforme come Craigslist, Tumblr e Facebook hanno eliminato i contenuti sessualmente espliciti nel tentativo di impedire ai lavoratori sessuali qualsiasi tipo di presenza online.

I promotori del SESTA/FOSTA sostengono di voler proteggere le donne – e solo le donne – ma la realtà è che l’esclusione dei lavoratori sessuali dagli spazi online (dove potevano più efficacemente selezionare i clienti, scambiarsi consigli in materia di sicurezza e organizzarsi politicamente) ha reso il lavoro sessuale più pericoloso, non meno, e provocato un aumento, anziché una diminuzione, dello sfruttamento.

C’è però una piattaforma, molto bistrattata ma ancora popolare, che si oppone a questa crociata contro il lavoro sessuale e i contenuti sessualmente espliciti.

“Twitter è ancora un posto (perlopiù) sicuro per i lavoratori sessuali, e non mi risulta che venga usato dalle forze dell’ordine per stanare potenziali clienti”, dice John. “Credo quindi che sia un’opzione relativamente sicura per cercare lavoratori sessuali in modo anonimo. Molti di noi lo usano per farsi pubblicità”.

Dal momento che nessuno sa fino a quando Twitter permetterà ai lavoratori sessuali di usare la sua piattaforma, ti conviene cominciare a cercare subito, SMASH. E se è vero che quello sessuale è pur sempre un lavoro, un lavoro che molte persone scelgono liberamente di fare, non tutti sono bravi nel loro campo. Considerato che le tue esperienze di sesso gratuito non sono state granché, ho chiesto a John qualche consiglio per aumentare le probabilità di trovare un lavoratore sessuale capace.

“Là dove il lavoro sessuale è reato, purtroppo, trovare un lavoratore sessuale all’altezza è più difficile”, dice John, “specie per chi, avendo subito un trauma, ha bisogno di attenzioni particolari. Immagino che per SMASH sarebbe complicato recarsi in un posto dove il lavoro sessuale non sia illegale, ma per altri potrebbe essere una possibilità”.

Se l’idea di andare in Australia, dove John vive ed esercita la sua professione da nove anni (legalmente, poiché nel suo stato di residenza, il New South Wales, il lavoro sessuale è stato depenalizzato, mentre è legale in gran parte dell’Australia) è poco realistica, John ti consiglia di chattare con dei lavoratori sessuali della tua zona, ma evitando, almeno inizialmente, quelli maschi.

“La soluzione migliore potrebbe essere parlare con delle professioniste su Twitter chiedendo di raccomandarle qualcuno”, spiega John. “La cosa avrebbe due vantaggi: il primo è che le lavoratrici sessuali della sua zona conoscono la situazione locale. Il secondo è che le donne sono in genere molto prudenti nel consigliare un collega maschio, e se lo fanno è assai probabile che la persona in questione sia affidabile, capace e professionale. Ma se SMASH sceglie di percorrere questa strada, sarebbe buona educazione offrire una mancia alle professioniste che la aiutano. Altrimenti equivarrebbe a chiedere del lavoro non retribuito”.

