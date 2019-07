Massaggi collaterali

Sono un etero di 36 anni, felicemente sposato da più di dieci, e ti leggo da tempo. Io e mia moglie siamo monogami. Comunichiamo bene, abbiamo due libido bilanciate e qualche vizio (bondage soft e giochi dom/sub in camera da letto). Da qualche mese penso di provare a farmi stimolare la prostata, e ho un paio di domande. Un sacco di blogger e altri che scrivono di consigli sessuali elogiano i benefici per la salute del massaggio prostatico praticato con regolarità, ma io non ho trovato studi scientifici che confermino simili affermazioni. Il massaggio prostatico riduce davvero il rischio di cancro alla prostata e prostatite? Venendo alla domanda sul rapporto di coppia: ho accennato il discorso prostata a mia moglie, e per lei è un no secco. C’è la questione igienica, che però è facile da risolvere (docce, clisteri, asciugamani sul letto, eccetera). Tutto il resto riguarda il rapporto di potere tra di noi. Di solito io domino, e stando al poco che ne abbiamo discusso c’è qualcosa, nell’idea di penetrarmi, che la mette profondamente a disagio. Cosa devo fare? Come imposto la discussione in modo da mettere mia moglie a suo agio e farmi infilare un dito (o più) nel culo? Abbiamo condiviso tanto, è una compagna stupenda che mi ha fatto realizzare un sacco di fantasie, e vorrei che fosse parte anche di questa.

– Partner Protests Prostate Play

Se circolassero studi accreditati che confermano i benefici sanitari del regolare massaggio prostatico, PPPP, il dottor Richard Wassersug lo saprebbe. Wassersug è ricercatore presso University of British Columbia, dove studia come aiutare i malati di tumore alla prostata a gestire gli effetti collaterali delle terapie.

“In materia credo di avere una certa competenza”, dice Wassersug, “ma ho controllato su PubMed per vedere se mi fossi perso qualcosa di rilevante e recente nella letteratura medica indicizzata. Come immaginavo, non esistono i dati per affermare che un ‘regolare massaggio prostatico’ riduca il rischio di cancro alla prostata e prostatite. E se è vero che si può massaggiare la prostata per ricavare liquido prostatico a fini diagnostici, non significa che così facendo si possano curare le malattie della prostata”.

Il che però non significa che massaggiare la prostata non comporti dei benefici; non è l’assenza di una prova, diciamo, a provare un’assenza.

“Il fatto è che non lo sappiamo”, spiega Wassersug, e per scoprirlo “occorrerebbe un campione molto ampio, nonché molti anni per raccogliere i dati necessari a formulare una risposta definitiva”.

C’è però una cosa che puoi fare subito per ridurre il rischio di cancro alla prostata, PPPP: due ampi studi hanno evidenziato che gli uomini che eiaculano spesso – più di 21 volte al mese – hanno circa il 35 per cento in meno di possibilità di sviluppare un tumore prostatico rispetto a quelli che sborrano di meno. Ne consegue che, se infilarti roba nel culo ti fa venire più spesso, allora per la scienza infilarsi roba nel culo riduce il rischio di cancro alla prostata.

Gli studiosi non sanno con esattezza perché negli uomini venire tanto riduca il rischio di tumore prostatico. Nessun dato conferma una teoria che si sente spesso – quella per cui l’eiaculazione laverebbe la prostata dalle “sostanze irritanti o nocive” che vi si possono accumulare, insieme ai liquidi di cui è composto circa il 30 percento del liquido seminale – per cui, ripeto, servono altri studi. E finché questi studi non saranno condotti, gli uomini e gli altri portatori di prostata dovrebbero provare a eiaculare (in modo sicuro e consensuale) il più spesso possibile.

Quanto a come convincere una moglie perlopiù sottomessa a stimolarti il buco del culo, PPPP, potresti entrare nella sezione gay di Pornhub, cercare “power bottom” e – ammesso che a lei il porno piaccia – farle scoprire il concetto di “passivitàdominante”. Potreste inoltre aggiungere all’elenco delle soluzioni igieniche i preservativi femminili: con uno di quei sacchi della spazzatura nel culo, l’unica cosa che finirà sulle dita di tua moglie è del lubrificante. Ma se per lei i giochi con il culo sono davvero off-limits, dovrai goderteli da solo.

Richard Wassersug è codirettore di Life on adt, un programma nazionale canadese per i malati di cancro alla prostata che subiscono gli effetti secondari della terapia di deprivazione androgenica.