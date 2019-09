Pallottola schivata

Mio padre è un repubblicano convinto, nonché un tipo molto maschile. Io loro li vedo solo un paio di volte all’anno. Devo provare ad affrontare il discorso con lui, dicendogli che so che si traveste da più di vent’anni, e offrirgli le mie conoscenze in fatto di gusti specifici e sessualità alternative? Oppure lascio che faccia le sue cose e tutti quanti manteniamo l’illusione dell’ignoranza? I miei genitori sono ancora felicemente sposati, e anche se il loro rapporto ora è più d’amicizia che passionale, si amano e stanno insieme da più di quarant’anni. Ti sarei grato se mi dessi un parere.

Due anni fa, durante una vacanza, mia madre ha tirato fuori il discorso mentre cenavamo io e lei da soli. Aveva trovato delle prove e doveva prendersi una piccola pausa per elaborare, andando a trovare un’amica in un altro stato. Mi ha suggerito di parlarne con lui (credo) perché sono bisessuale, e perché sa che una volta aiutavo a organizzare delle serate di sesso pansessuali.

Sono un bisessuale di 35 anni in coppia stabile con un uomo, ma la mia domanda riguarda i miei genitori. Da adolescente ero un ficcanaso (come penso la maggior parte di noi, quando cerchiamo i porno nascosti di papà, eccetera). Avrò avuto 12 anni quando trovai le prove del fatto che mio padre si travestiva. C’erano foto di lui truccato e in abiti da donna, e una corrispondenza (sotto pseudonimo e usando una casella postale) con altri uomini appassionati di travestitismo. Per quanto mi era dato di capire, era una cosa che faceva da solo nelle stanze d’albergo quando viaggiava per lavoro.

Perché tua madre vuole che sia tu a parlare con tuo padre del suo travestitismo? Spera che tu possa dissuaderlo? Che lo convinca a includerla nelle sue sortite en travesti? È convinta che possa fargli bene partecipare a una serata pansessuale con il figlio bisessuale adulto?

A meno che tuo padre non viva un qualche tipo di disagio emotivo o che tua madre corra rischi, davvero non vedo l’utilità di una simile conversazione, SOACD. Non mi sembra che tuo padre soffra perché si vergogna. Se dovesse ubriacarsi o fumarsi uno scatolone di crack per concedersi di travestirsi da solo in una stanza d’albergo, immagino che me l’avresti detto. E se facesse sesso non protetto con altri travestiti eterosessuali con cui corrisponde, suppongo che mi avresti detto anche questo.

Dai dettagli che includi nella tua lettera, SOACD, l’impressione è che tuo padre sia riuscito a integrare nella sua vita il travestitismo senza farsi danno né trascurare o esporre a rischi tua madre. Potremmo dire che i tuoi genitori hanno avuto un matrimonio lungo e amorevole malgrado il suo travestitismo… oppure che il loro matrimonio non sia un successo duraturo malgrado il travestitismo, ma grazie a quello.

Se indossare abiti femminili e di tanto in tanto sottrarsi all’interpretazione della mascolinità ha aiutato tuo padre a trovare il suo centro e a sentirsi emotivamente completo, avere questa via di fuga e delle persone con cui parlare apertamente – altri travestiti eterosessuali come lui – potrebbe averne fatto un marito e un padre migliore (peccato non lo abbia reso una persona migliore sul piano politico, ma non si può avere tutto). E anche se forse sarebbe stato meglio per tutti che tuo padre parlasse apertamente del suo travestitismo con la moglie e il figlio (o i figli), quel treno ormai è passato.

Non vedo quali altri risultati possa ottenere questa conversazione – a vent’anni da quando tu hai scoperto che si travestiva, e due anni dopo che l’ha scoperto tua madre – se non mettere in imbarazzo tuo padre e umiliarlo. Anche le persone sposate hanno diritto a un minimo di privacy, e tutti quanti abbiamo diritto a un piccolo spazio di autonomia erotica.

Il matrimonio dei tuoi genitori – lungo, pieno d’amore e riuscito – coesiste con il travestitismo di tuo padre da quarant’anni, e non vedo perché non debba continuare. E se tua madre è triste perché tuo padre non gliene ha mai parlato e vuole fargli capire che non deve nasconderle questa parte di sé, non è un discorso che va intavolato delegando il figlio bisessuale. Se pensa che per suo marito possa essere un sollievo e non un’angoscia sapere che lei sa e che questo non ha cambiato i suoi sentimenti per lui, allora deve dirglielo lei.