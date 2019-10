Il porno chi lo vuole?

Vivo a Seattle e leggo la tua rubrica praticamente da sempre. Siccome trovo i tuoi consigli molto saggi, ho deciso di scriverti. Io e il mio ragazzo stiamo insieme da due anni. All’inizio eravamo poliamorosi, ma ho chiarito da subito che io, quando mi innamoro, perdo completamente l’attrazione per chiunque altro. Scattato l’innamoramento, abbiamo deciso di diventare monogami. Ma io so che lui è ancora attratto da altre persone, e questo mi fa venire voglia di mollare tutto. Lo amo come non ho mai amato nessun altro, ma siccome su questo argomento non la pensiamo allo stesso modo, penso semplicemente che lui non mi ami. Non mi va nemmeno di affrontare il discorso, perché lo farei soltanto sentire in colpa per una cosa su cui probabilmente non ha alcun controllo, e perché non penso di poterlo costringere ad amarmi. Al tempo stesso ho la sensazione di sprecare il mio tempo e di vivere una bugia. Aiuto!

– Heartbroken Over Nothing

Questo aspetto di te – il fatto che innamorarti di qualcuno ti renda incapace di trovare attraente chiunque altro – è una caratteristica pressoché solo tua. La stragrande maggioranza delle persone, anche quand’è perdutamente innamorata, prova comunque attrazione per altri. E questo, se leggi la mia rubrica da sempre, dovresti saperlo. Come dovresti sapere che essere monogami non significa non avere voglia di scopare con altre persone, HON: significa semplicemente aver promesso di non farlo. Se un sentimento d’amore autentico cancellasse qualsiasi desiderio verso altre persone, non saremmo costretti a scegliere di essere monogami.

Poiché nessuno ti amerà mai esattamente come lo ami tu – ovvero nessuno potrà mai soddisfare i tuoi impossibili requisiti – qualunque persona di cui ti innamorerai è destinata a deluderti. Ogni potenziale amore partirà già sconfitto. Incontri una persona, ti innamori, lei si innamora di te, tu non provi attrazione per altre, lei sì, quindi non hai scelta se non scaricarla e ricominciare tutto da capo. Innamorarsi, scaricare, ripetere.

Allargando l’inquadratura: chi stabilisce requisiti impossibili per i partner sentimentali – requisiti che nessuno potrebbe mai sperare di soddisfare – in genere non vuole avere relazioni stabili, ma non riesce ad ammetterlo a se stesso. Ci viene detto che le brave persone desiderano relazioni stabili, e tutti vogliamo considerarci brave persone. Chi non desidera un rapporto stabile, quindi, è costretto o a considerarsi una brutta persona, cosa che non piace a nessuno, oppure a reinventarsi una definizione di cosa significhi essere una brava persona, cosa che può essere un lavoraccio. Esiste però una terza possibilità: stabilire requisiti impossibili per i propri partner sentimentali. Così facendo, quando nessuno riesce a soddisfare questi requisiti impossibili, possiamo raccontarci che le uniche brave persone siamo noi, e attraversare la vita spezzando il cuore a chiunque sia così stupido da innamorarsi di noi.

In ogni caso, HON, anche se la mia impressione è che non sia il tuo partner a non essere in grado di amarti, bensì tu a non essere in grado di amare lui, puoi tranquillamente smentirmi. Uno dei modi per dimostrare la nostra capacità di amare davvero una persona è crederle quando dice di amarci. Quello è il primo passo. Il secondo è accettare che l’amore che una persona prova per noi sia autentico anche quando questa persona non lo vive o non lo esprime esattamente come noi.