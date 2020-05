Non voglio diventare una di quelle persone che ti scrivono per lamentarsi del fatto che dieci anni fa si sono messe con qualcuno con cui non erano sessualmente compatibili, e ancora adesso hanno una vita sessuale pessima. So già che il mio fidanzato devo lasciarlo, e stavo giusto per farlo quando gli è venuta l’influenza. È successo all’inizio di marzo. Pensavo che sarebbe stato male una settimana, e che poi avremmo avuto una conversazione difficile. Ma poi hanno chiuso l’intero paese, e al mio fidanzato è stato ufficialmente diagnosticato il covid-19. Insomma non lo vedo dall’ultimo weekend di febbraio e nel frattempo interpreto il ruolo della fidanzata premurosa e preoccupata da lontano. Ma è dura. Entrambi i miei genitori sono ad alto rischio, e io mentalmente sono a pezzi. Ora che finalmente lui comincia a star meglio, non so cosa fare quando verrà il momento di rivederlo. Non è che voglio lasciarlo perché è una brutta persona, e non voglio farlo soffrire, ma è esattamente quello che succederà. Mi sento in colpa perché sto scegliendo la mia felicità a scapito della sua. So che non dovrei, Dan, eppure è così.

– Feeling Resentful About Uncoupling Dilemma

Pandemia o meno, FRAUD, uno non può stare con una persona all’infinito – ed essere infelice per il resto dei suoi giorni – solo per risparmiare a questa persona il normalissimo e superabile dolore di essere lasciata. Non lasciarlo mentre lottava contro il covid-19 è stata la decisione giusta, naturalmente, e non ho il minimo dubbio che la tua preoccupazione per lui sia sincera (è della relazione che vuoi vedere la fine, FRAUD, non la sua). Ma non aspettare di rivederlo per lasciarlo. Per lui sarà brutto, certo, ma il mondo è pieno di gente che viene lasciata e si riprende. E prima lui riesce a voltare pagina, prima incontrerà qualcun’altra. Per quel che ne sai, magari sta chiacchierando – da dietro la recinzione di casa sua, a distanza di sicurezza – con una vicina che, se fosse single, gli piacerebbe frequentare.

***

Da qualche mese io e la mia fidanzata siamo in quarantena insieme. Quando non lavoriamo, passiamo tutto il tempo e facciamo tutto insieme. Finora è andata molto bene. È bello sapere che non ci stanchiamo né ci soffochiamo a vicenda. Il vero problema è trovare cose da vedere o da fare. Qualche consiglio?

– Quarantined Until

Io sto leggendo The mirror and the light di Hilary Mantel, l’ultimo epico resoconto della vita interiore di Thomas Cromwell, il più potente dei ministri di Enrico VIII – quello che organizzò la decapitazione di Anna Bolena – ascoltando la musica classica che mette su mio marito. Ma non credere che in quarantena da noi sia tutta narrativa di qualità e cultura alta: stiamo anche guardando 90 giorni per innamorarsi, ovvero un assoluto (e avvincentissimo) programma di merda, e The simple life con Paris Hilton e Nicole Richie, che alla prima messa in onda mi ero perso. Insomma consiglierei libri, musica e programmi di merda, oltre naturalmente al sesso anale.