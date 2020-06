Sono un etero di 32 anni. Io e mia moglie siamo sposati da quattro e insieme da nove. Il matrimonio va benissimo e tutto funziona. Da marzo siamo in quarantena a casa insieme. In questo periodo abbiamo fatto un po’ di esperimenti sessuali, ed è stato molto divertente. Una cosa che mia moglie vuole davvero provare è il sesso a tre mmf (due uomini e una donna, ndr). Io ho accettato, e ora lei parla spesso di come sarà eccitante farlo davvero una volta finita la quarantena. A eccitarla è soprattutto il pensiero che per me sia la prima esperienza sessuale con un uomo. Il problema, però, è che non è vero. Alle superiori, io e un mio amico abbiamo fatto cose diverse volte. Non me ne pento, ma quell’esperienza mi ha solo confermato che preferisco le donne. Con un uomo non sono mai stato, e non ho sentito il bisogno di parlarne a mia moglie. Lei dà per scontato che io non abbia mai avuto rapporti omosessuali. Adesso mi sembra di averla ingannata, o di averle in qualche modo mentito. Devo dirle la verità? O le lascio credere che per me il nostro trio mmf sarebbe la prima volta con un uomo?

– Nervously Omitted Homosexual Occurrences, Mostly Oral

Se tua moglie legge la mia rubrica, NOHOMO, allora la verità gliel’hai appena detta e il mio consiglio non vale più. Speriamo quindi che non la legga: non sei tenuto a rivelare a tua moglie quella manciata/boccata di rapporti omosessuali avuti alle superiori. Se anche tu, come gran parte dei maschi eterosessuali, nel tuo passato hai un paio di uccelli, NOHOMO, immagino che non lo abbia detto a tua moglie per non instillarle insicurezze o costringerla a passare la vita scrivendo a una rubrica di consigli per capire se suo marito è segretamente gay.

Per correttezza nei confronti di tua moglie, NOHOMO, va detto che non tutte le donne il cui partner eterosessuale ammette di aver avuto qualche esperienza omosessuale temono di essere lasciate per un maschio o per il primo maschio che passa. Ma è un timore abbastanza diffuso da essere diventato uno stereotipo. Un maschio etero non deve nemmeno confessare di aver succhiato uno o due cazzi perché la moglie tema possa essere gay. Ogni giorno ricevo almeno una lettera da una donna preoccupata che il marito sia gay perché ama farsi toccare i capezzoli o il buco del culo, o perché prova delle emozioni. E quindi, anche se non è il massimo che un eterosessuale non senta di poter parlare con la moglie delle sue antiche sperimentazioni sessuali, NOHOMO, è comprensibile che certe cose preferisca tenersele per sé.

Ma la tua domanda non è: “Perché non gliel’ho detto?”. Tu chiedi: “Devo dirglielo ora?”. Io penso di no. La tua omissione non l’ha danneggiata – non l’hai privata di informazioni che le spettavano – e rivelarglielo adesso non farebbe che toglierle qualcosa, ovvero l’eccitazione di poter assistere a quella che crede sarà la tua prima volta omosessuale.