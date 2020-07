Sono lesbica e in coppia stabile. Dopo grandi discussioni con la mia compagna, abbiamo deciso di esplorare il cuckolding insieme. Al momento non me la sento di includere un’altra persona nel rapporto – specie in questo periodo – ma sono disposta esplorarla come fantasia. Il punto è che non riesco a capire come dovremmo fare. In giro non si trovano molte informazioni su come fare giochi di ruolo cuckold, specie tra donne. Mi dai qualche indicazione su come divertirci rimanendo monogame?

“È assolutamente possibile introdurre nella coppia temi di cuckolding, e addirittura identificarsi come cuckold, rimanendo monogami”, dice Thomas, ex blogger omosessuale, sposato, che il cuckolding lo ha praticato molte volte dal vivo con il marito. “Molte coppie cuckold in realtà sono monogame, e mantengono la cosa in una dimensione di fantasia”. Thomas considera monogama anche la sua, di coppia, almeno per quel che lo riguarda. “La definizione di monogamia cambia molto in base alla coppia”, prosegue, e io di fatto non vado con altri. Mio marito sì. A me ogni tanto capita di guardare”.

Ricapitoliamo brevemente la terminologia per quel lettori che negli anni si fossero persi le altre 300 rubriche in cui ho parlato di cuckolding: una relazione cuckold è una relazione aperta da un lato solo, in cui uno dei partner può fare sesso con altri, mentre l’altro rimane fedele. Quel che distingue una coppia cuckold dalla normale coppia aperta in cui a uno dei due non interessa andare a letto con altri è l’elemento dell’umiliazione. Nella maggior parte delle coppie cuckold, GUCKGIRL, il cuckold – chi rimane fedele – gode a essere preso in giro o umiliato dal partner “infedele”; a volte l’amante o gli amanti del partner “infedele”, di solito chiamato “toro”, partecipa all’umiliazione erotica del partner “cornificato”.

Thomas ha creato un popolare blog Tumblr sul cuckolding gay ai tempi in cui su internet di informazioni al riguardo ne esistevano pochissime, CUCKGIRL, figuriamoci porno o altre risorse sul cuckolding per un pubblico gay. Una volta, anzi, le informazioni sul cuckolding gay erano così poche, online o altrove, che tanti – me compreso – non erano certi che il cuckolding gay esistesse davvero.

E all’inizio non esisteva nemmeno nel matrimonio di Thomas. “L’idea iniziale era essere completamente monogami”, dice. “Ma mi sono incuriosito dopo aver visto un porno cuckold eterosessuale. Mi sono subito identificato con il cuckold, ma ero troppo imbarazzato per parlarne con mio marito, perché andava contro la nostra visione del matrimonio, ma anche perché avevo sempre e soltanto visto il cuckolding rappresentato nel porno etero”. È stato per sensibilizzare i cuckold gay – e dare visibilità alle relazioni cuckold omosessuali – che Thomas ha avuto l’idea di aprire il suo blog. Se in giro non trovi niente sul cuckolding lesbico, CUCKGIRL, forse potresti farti ispirare da Thomas e creare tu i contenuti e le risorse che vorresti.