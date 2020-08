Sono gay e sto con un uomo conosciuto qualche mese prima che scoppiasse il covid-19. È un gran bel tipo, intelligente, spiritoso, sexy, sano e rilassato. È cominciata con una scopata, ma c’era intesa a vari livelli e, senza che nessuno dei due dovesse dirlo, abbiamo iniziato a frequentarci. Viviamo entrambi da soli e abbiamo deciso di essere esclusivi a causa della pandemia. Sinceramente non so cosa stiamo facendo. È un misto di amicizia, sesso e matrimonio, tutto insieme. Era una cosa bella che volevo continuasse, ma ultimamente lui mi ha fatto uno sgambetto non da poco e ho bisogno di un consiglio per capire come muovermi. Di punto in bianco ha confessato di avermi tenuto nascosto il suo feticismo per i piedi. Dice che ha avuto pessime esperienze con gente a cui non piaceva. È una cosa che tiene per sé e che guarda su internet. Io ho gusti abbastanza soft e quella cosa non mi piace, ma so che un sacco di gente ha qualche feticismo e mi va di aiutare una brava persona. Ti leggo da tanto tempo, Dan, ed è importante per me essere un’amante capace, generoso e aperto a tutto. Così gli ho chiesto di spiegarmi cosa intendeva, e cosa vorrebbe fare: vuole massaggiarmi i piedi, lavarli, baciarli e succhiarmi le dita. Ok che a me non eccita, ma ogni tanto si può anche fare. Lui, per fortuna, non vuole che io ricambi. Ma non è finita. Fatico a credere di scriverlo davvero: mi ha chiesto se una volta ogni tanto mi faccio mettere lo smalto! E che cazzo! Lui quasi non riusciva a dirlo, e dopo sembrava quasi stesse male. Siamo due uomini convenzionali, a nessuno dei due piacciono le cose femminili. Lui dice che non è per femminilizzarmi, ma che semplicemente lo arrapa. So che i feticismi non hanno una spiegazione, ma tu hai idea di cosa ci sia dietro a questo? Io non ho avuto la minima reazione e dopo non ne abbiamo più parlato. E non è che ne vada fiero. Questa cosa mi spaventa e non so cosa pensare. Non voglio chiedergli esplicitamente se è il prezzo da pagare per stare con lui, perché mi sembra troppo.

– Freaked Out Over Terrific Person’s Erotic Revelation Vibe

Dal panico che ti ha preso, FOOTPERV, sembra che il poveretto le dita dei piedi voglia tranciartele, e masturbarsi mentre muori dissanguato. Calma. Vuole metterti lo smalto: come prezzo da pagare per un tipo intelligente, spiritoso e sexy è molto basso. Sì, ok: siete due uomini cis convenzionali e immagino convenzionalmente mascolini. Siccome non sapremo mai cosa gli abbia instillato questo specifico feticismo – i feticismi sono un vero mistero – prendiamolo per quel che è: una cosa che lo eccita – o almeno eccita il suo uccello – perché gli uomini come te non dovrebbero mettersi lo smalto ai piedi, né quelli come lui metterlo ad altri uomini, FOOTPERV, e questa piccola trasgressione alle norme di genere glielo fa rizzare. Perché? Perché sì. Non vale per tutti i feticismi, ma in questo caso la spiegazione più ovvia è anche la più probabile. Voltando pagina…

Dici che è un gran bel tipo, che ti piace stare con lui e che mi leggi da tanto. Questa risposta te la sarai aspettata: compra un cazzo di smalto e lascialo sul comodino dove può vederlo, dopodiché fatti dipingere queste cazzo di unghie. E poi se proprio ti fa schifo, FOOTPERV, se lo smalto ai piedi ti spaventa, o se davvero la tua mascolinità è così fragile da sbriciolarsi sotto il peso di una boccetta, non sei costretto a rifarlo.

Ma devo anche dirti che, come richiesta sessuale bizzarra, è davvero minima. Se tu soffrissi di claustrofobia e il tuo fidanzato volesse mummificarti, FOOTPERV, o usarti come urinatoio quando a te il pissing non piace, ti capirei su tutta la linea. Alcune richieste sessuali sono impegnative, e un buon amante è aperto a tutto entro certi limiti. Ci sono richieste sessuali troppo grandi, prezzi troppo salati e desideri che possono essere soddisfatti solo da chi li condivide. Ma questa richiesta – quel che il tuo coniuge da covid-19 vuole farti – rappresenta una richiesta piccola con un prezzo assai ridotto, FOOTPERV, in nessun modo paragonabile al farsi mummificare o usare come orinatoio. Fatti una bella canna, posa i piedi sulle ginocchia del brav’uomo e cerca di godere del piacere che dai.

Se il mio tono ti sembra insofferente, FOOTPERV, me ne scuso. Viviamo in una società profondamente avversa alla sessualità, che sia tradizionale o alternativa, e la nostra prima reazione, quando un partner ci rivela un suo feticismo, è spesso condizionata dal pensiero che ci siamo fatti sui feticismi in generale. Sul momento può capitare di non riuscire a distinguere le richieste ingenti e i prezzi salati da quelle piccole e a prezzi ridotti. Spero poi che tu ti renda conto del complimento che questo gran bel tipo intelligente, spiritoso e sexy ti ha fatto con la sua richiesta. Si è sentito abbastanza al sicuro da rivelarti una cosa per cui altri l’hanno giudicato e fatto vergognare. Accetta il complimento, compra quello smalto, paga il prezzo.