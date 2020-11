Io e il mio fidanzato siamo stati amici per un paio di anni (ne abbiamo entrambi 30, coppia gay), poi io ho smesso di viaggiare per il mondo e ho cominciato a fargli la corte. Adesso stiamo insieme da un anno e mezzo. Per il primo anno siamo stati felici e abbiamo fatto sesso con regolarità. Io preferisco i rapporti anali (da attivo), ma facevamo soprattutto sesso orale perché a lui quello anale non piace. Ci abbiamo provato un po’ di volte all’inizio, ma adesso, quando lo accenno, non mi sembra dell’idea, per cui lascio stare. Sei mesi fa ha cominciato ad avere problemi di erezione anche per il sesso orale. Dopo che è successo un paio di volte mi ha sostanzialmente detto: “Mi dispiace, è perché penso che la gente non sia attratta da me”. A quel punto il mio interesse per il sesso di coppia ha cominciato a scemare, e adesso non lo facciamo quasi più. Penso che nemmeno se mi proponesse un rapporto anale mi sentirei stimolato a fare sesso con lui. A parte questo stiamo benissimo, ma ho la sensazione di cominciare a vederlo più come un amico. Sono tre mesi che medito di lasciarlo, ma mi sentirei troppo in colpa per una serie di motivi: il suo ex lo ha lasciato senza spiegargli il motivo, e lui ha faticato ad accettarlo, in più si sente in imbarazzo per il suo peso. Non posso dirgli il vero motivo per cui voglio lasciarlo – che non sono più attratto da lui – perché temo che la sua salute mentale ne risenta (è in terapia). Se il sesso andasse bene sarei felice di rimanere in coppia, visto che tutto il resto funziona, e sono abbastanza sicuro che a lui il rapporto vada bene così com’è, il che rende ancora più difficile lasciarsi. Consigli?

–Promising Relationship Is Sexless Or Nearly So

L’assenza di sesso può andar bene al tuo fidanzato – magari è quello che vuole – ma non va bene a te, PRISONS, e non è quello che vuoi tu. Se poi lui è tanto insicuro del suo aspetto da non riuscire ad avere un’erezione con un uomo che è attratto da lui, difficilmente si sentirà abbastanza sicuro da aprire la coppia, il che significa che stare con lui e cercare il sesso altrove non è una soluzione praticabile. Perciò, a meno che tu non sia pronto a passare i prossimi cinquant’anni accanto a un uomo con cui non fai sesso per evitare di ferirlo, PRISONS, lo dovrai lasciare. Ma anziché dirgli “È finita perché non sono più attratto da te”, digli “È finita perché è chiaro che tra noi non c’è attrazione”. Potrebbe risponderti che è ancora attratto da te, PRISONS, e potrebbe anche essere vero, ma se è troppo insicuro per fare sesso – se le sue insicurezze sono un ostacolo così insormontabile – allora non è nelle condizioni di avere una relazione sessualmente esclusiva. Va da sé che, quando lo lascerai, dovrai farlo con la massima delicatezza, PRISONS, ma non sei tenuto a rimanere con lui per via delle sue insicurezze. È lui che è tenuto ad affrontarle in terapia prima di intraprendere una nuova relazione.