Sono una donna bisex di vedute aperta. Nel corso degli anni ho consigliato la tua rubrica a tante persone, per aiutarle a sentirsi normali e umane nella loro sessualità, kink e fantasie inclusi. Faccio però fatica a concedere la stessa tolleranza a me stessa. Esco da una storia di tre anni con un eterosessuale cisgender. Mi sono da poco trasferita all’altro capo degli Stati Uniti per frequentare una scuola di specializzazione, e ho colto l’occasione per impormi sull’apertura della coppia, al fine di soddisfare i miei bisogni sessuali. Lui ha accettato e per un po’ abbiamo tentato di essere aperti, ma poi per lui si è rivelato emotivamente troppo complicato e adesso siamo “in pausa”. Quando stavamo insieme mi dimostrava il suo amore in tanti modi, Dan, ma non me la leccava, non mi masturbava con le dita né usava vibratori o altri sex toys. Ha smesso di andare in terapia per i suoi problemi di depressione e ansia dopo sole tre sedute; in terapia di coppia non ci vuole andare; non è nemmeno disposto a parlare del perché, esattamente, prova questa repulsione per la mia fica e il mio piacere sessuale. Persino i miei gemiti di piacere o eccitazione sembrano respingerlo. Voleva soltanto dei pompini e un po’ di penetrazione ogni tanto. Aveva problemi di erezione che lo mettevano a disagio, ma gli ho ripetuto che per me l’erezione non è così importante: del sesso mi piace l’intimità, il gioco, il piacere reciproco. Non è un bastardo, ma con lui il sesso era e rimaneva fallocentrico. Ora che lo scrivo, mi rendo conto di aver preso la decisione più sensata per me stessa. Ma cercare sesso (pandemicamente prudente) sapendo che quest’uomo, che amo molto e a cui sono profondamente affezionata, prova ancora dei sentimenti per me e vorrebbe che stessimo insieme in modo esclusivo continua a devastarmi di sensi di colpa.

Ho due domande: per caso tu, attingendo alla tua esperienza, hai idea di cosa mi sta succedendo? Sono anni che mi sforzo di capire e aprire i canali di comunicazione. E poi: come faccio a smettere di flagellarmi per averlo ferito quando gli amici continuano a dirmi che a questo rapporto ho dato tutto, e dentro di me so che la mia anima non avrebbe più potuto sopportare un sesso così unilaterale?

– Feminist Under Compulsive, Kink-Induced Nauseous Guilt

Non sei responsabile delle sofferenze che il tuo ex -–ti prego di rendere la pausa definitiva – si è più che meritato. Gli hai regalato tre anni e dio solo sa quanti pompini, e lui non ti amava abbastanza da lavorare su se stesso, oppure è troppo disastrato per affrontare quel tipo di lavoro. In entrambi i casi, FUCKING, il tuo ex non è in buone condizioni, né sessualmente né emotivamente, e questo non cambierà. Non vuole parlare con uno psicologo dei suoi problemi, non vuole andare in terapia di coppia per i vostri, non ti tocca la fica né vuole che lo facciano altri. Ah, e se per caso durante il sesso ti scappa il minimo suono, se dalle tue labbra esce un gemito o – dio non voglia – una richiesta, si sente respinto. Lettura benevola: il tuo ex è segretamente necrofilo e qualsiasi tuo segnale di vita gli spegne l’eccitazione. Un po’ meno benevola: al tuo ex hanno insegnato che per le donne il sesso è una cosa da sopportare e non da godersi, e qualsiasi segnale che tu possa godertelo gli spegne l’eccitazione.

Non so che problemi abbia, FUCKING, e tu nemmeno. L’unica certezza è che ce li ha, e che – quali che siano – lo rendono inadatto. Gli hai proposto l’unica soluzione possibile per preservare la coppia e la tua salute mentale – aprire il rapporto per soddisfare le tue esigenze altrove – e non è stato in grado di farlo.