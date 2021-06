Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito

Vivo con il mio fidanzato da un anno. L’ho conosciuto su FetLife e gli ho detto chiaramente che ero in coppia aperta (all’epoca), e che più che una storia cercavo un’intesa sessuale. Ma una cosa tira l’altra, di lì a poco ci dichiaravamo il nostro amore, e lui mi ha detto che voleva avere dei figli con me. Poco prima che venisse a convivere, però, ho scoperto che si messaggiava ancora con delle altre, pur avendomi chiesto di non chattare e non fare sexting né sesso con altri uomini. È spesso disgustato dalle cose che mi piacciono, mi prende in giro per il porno che guardo, dice che fa schifo (ce l’ha con la mia passione per il cuckolding), e anche se per lui l’amicizia tra uomini e donne non può esistere è rimasto amico di alcune ex amanti. Mi nasconde il fatto che si masturba, ma quando lo faccio io vuole sempre presenziare. Dice che sessualmente non ha segreti, ma curiosando ho scoperto che guarda video porno con parole come “trans”, “effeminato”, “gay” e “nere grasse” nel titolo. Mi fa sentire inferiore perché mi viene il dubbio di non essere il suo tipo, visto che a me nasconde tutti questi altri interessi, mentre io non posso nascondergli niente. Temo anche che la “passione” per il mio sederone nero sia un feticismo come quello per le donne trans. Dice sempre che non vuole “impormi” giochi di ruolo a tema stupro, ma a me piace il sesso di ogni tipo, non solo quello da film porno soft, almeno finché uno non mi smanaccia le tette come fossero pomelli di un cassetto. Mi sento un po’ al capolinea. Ho già scritto a un terapista di coppia lgbtq-friendly perché tutti e due abbiamo paura che tra noi finisca. Ma non posso continuare a ignorare le sue mezze verità, i due pesi e le due misure, e la sua ipocrisia.

– Feeling Extremely Tense

LASCIALO.

Questo tizio mi sembra in parti uguali scombinato e stronzo. Ed è lui a dover rimediare – riprendersi – da solo. Non puoi farlo tu al posto suo, FET, e ti sconsiglierei di provare a usare la relazione come leva. Perché restando con lui nonostante le mezze verità, i due pesi e le due misure, le ipocrisie – continuando a farti umiliare e manipolare – il messaggio che dai è: “Va tutto bene, vai bene tu e stiamo bene insieme”. Forse non dovrei dire “il messaggio che dai”, FET, perché non è colpa tua. Ma lui leggerà il tuo desiderio di rimanere insieme e lavorare sul rapporto – come se il problema fosse il rapporto – come prova del fatto che lui, su se stesso, non deve lavorare. Penserà di poter continuare a fare lo stronzo prepotente, manipolatore e bacchettone… perché se la cava sempre.

Quando il tuo fidanzato è “disgustato” dalle cose che ti piacciono, quando dice che il porno che guardi gli fa schifo, proietta su di te la vergogna che prova lui per la roba fuori dalle regole solite (e assolutamente stupenda) che lo eccita. Quando qualcuno ti vomita addosso la sua vergogna, FET, la cosa migliore è allontanarsi dagli schizzi. E per la cronaca: non penso che il fidanzato sia scombinato perché ha interessi sessuali più vari di quanto ammetta, o ami altri tipi di donne oltre a quelle come te, o di uomini, e i giochi di potere basati su ruoli e/o tabù di genere. E il fatto che ti nasconda la sua attrazione per le donne trans non è in sé la prova che sia un’attrazione feticistica, o che lo sia quella per te. Non sai come si relazionerebbe (o si relazioni) a una partner trans. Quello che sai è che ti tratta di merda, ti mette a disagio con te stessa e pretende un’assoluta trasparenza che non pratica a sua volta. Mandalo affanculo e stop.

P.S. Ti prego di non lasciare che le sue cagate su quel che ti eccita ti facciano sentire meno desiderabile. Il semplice fatto che ti piaccia il cuckolding fa di te una benedizione, FET, perché ci saranno minimo cento volte più uomini appassionati di cuckolding che donne. Non ci metteresti molto a rimpiazzare uno che umilia il tuo interesse per il cuckolding con un altro che lo venera.

P.P.S. Secondo me, FET, non c’erano le premesse per curiosare, né il bisogno. Di lui sapevi tutto ciò che c’era da sapere prima ancora di guardargli la cronologia. Avresti dovuto lasciarlo quando ti ha chiesto di cancellare amici maschi ed ex dalla tua vita.