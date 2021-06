Sono un maschio gay di 40 anni. Vivo in un quartiere densamente popolato di una grande città. Da quando c’è la pandemia lavoro a casa, seduto al tavolo della cucina, davanti a una grande finestra. Di fronte a me c’è un appartamento con una terrazza, sulla quale un giorno ho visto un giovane carino e muscoloso. Qualche settimana dopo l’ho incrociato in un negozio di alcolici del quartiere. Una sera stavo cercando del porno, e con sorpresa ho trovato delle sue foto nudo insieme a un link al suo OnlyFans. Mi sono immediatamente iscritto, ho guardato tutto quel che c’era, compresi i video in cui faceva sesso con uomini, e lo ammetto: sono venuto. Gli ho lasciato la mancia e nei commenti ho scritto che tipo di contenuti avrebbe dovuto caricare secondo me. Ha accolto i miei suggerimenti e gli ho lasciato altre mance. La settimana scorsa è venuto a bussare da me per chiedermi se avevo i cavi per la batteria dell’auto__. Quella sera ho trovato davanti alla mia porta una confezione di birre e un biglietto in cui mi ringraziava dell’aiuto. Sono tornato sulla sua pagina e sono venuto di brutto bevendomi una delle sue birre. Non voglio farci sesso, non è il mio tipo ed è troppo giovane. Però mi eccita sapere che posso aprire le foto del suo cazzo quando voglio e che per qualche dollaro lui è disposto a fare di tutto. Mi chiedo se sto superando un confine. Lui chiaramente non sa che il suo vicino di casa si fa le seghe guardandolo, e immagino preferisca tenere la sua vita pornografica separata da quella privata. Devo vergognarmi?

– Rear Window

Del tuo vicino di casa sai una cosa che lui ignora che tu sappia, RW: sapere è potere, e l’esercizio del potere può essere eccitante. Sono così eccitanti, gli squilibri di potere, che in loro assenza qualcuno se li inventa. C’è chi si eccita avendo meno potere (o rinunciando a quello che ha) e chi si eccita avendone (o facendosene concedere) di più. Finché è tutto consensuale e nessuno sfrutta o viene sfruttato, RW, non c’è nulla di cui vergognarsi (pregasi notare: affinché nei giochi di potere o nei rapporti fisici consensuali che comportano un significativo squilibrio di potere nessuno sia sfruttato servono un’attenta capacità di autoanalisi, buone capacità comunicative e la disponibilità a negoziare e rinegoziare).

Quello che stai facendo tu è consensuale e nessuno viene sfruttato. Il tuo vicino sexy pubblica contenuti destinati a uomini gay e bisessuali – nonché a donne etero e bisessuali – e il rischio di essere riconosciuto in un negozio o per strada è sempre presente. Masturbarti guardando i suoi video, goderti quel minimo squilibrio di potere e intanto aiutarlo a pagarsi le bollette non è disgustoso. È il modo in cui funziona oggi l’industria del porno.

Ma anche se il vicino sexy non si vergogna del lavoro che fa – e spero proprio di no, perché non c’è nulla di cui vergognarsi – forse preferisce non sentirsi ricordare che i vicini potrebbero masturbarsi sui suoi video (o avere la certezza che almeno uno lo fa). Se il rapporto dovesse approfondirsi – immagino che la prossima volta, incontrandolo in un negozio, lo saluterai – se diventaste conoscenti e lui ti dicesse come si guadagna da vivere, RW, allora dovresti dirgli che sei iscritto al suo canale. Fino ad allora, però, tenderei a tenere la bocca chiusa e il portafoglio aperto. Praticare la discrezione non significa condividere o rafforzare i pregiudizi sul porno; significa ipotizzare – ragionevolmente – che chi è nella sua posizione stabilisca dei limiti, e rispettarli.

Infine, RW, non so se ti credo quando dici che non è il tuo tipo, considerato quante volte hai schizzato sui suoi video. E se per te è troppo giovane – fissare una soglia va benissimo – che per lui i quarantenni siano o meno troppo vecchi sta a lui deciderlo.