Sono una trentacinquenne eterosessuale del Midwest. Per tre anni sono andata da un massaggiatore con cui è nata una bella amicizia. Gli ho mandato diversi amici, aiutandolo a far crescere l’attività. A un certo punto mi ha rivelato di aver cominciato a provare dei sentimenti per me. Per me è stato uno shock, gli ho detto che cascavo dalle nuvole e pensavo che tra noi si stesse solo sviluppando un’amicizia. Mi ha spiegato che non poteva non dirmelo, e che spettava a me decidere se me la sentissi ancora di frequentarlo. Frastornata dalla scoperta, all’inizio ho pensato che ci sarei riuscita, ma solo dopo ho capito quanto mi sentivo sconvolta e violata. Ho smesso di andarci. Ho poi scoperto che durante il covid ha chiuso l’attività. La mia domanda è: devo segnalarlo al comitato etico dell’associazione di categoria?

–Really Upset By Bewildering Erotic Disclosure

No.

Lui all’inizio era il tuo massaggiatore, RUBBED, ma con il tempo siete diventati amici. Immagino che l’amicizia fosse consensuale, ovvero che l’ex massaggiatore non ti abbia costretto a diventare sua amica, e che la sua amicizia ti facesse piacere. Ne consegue che, pur avendolo conosciuto in uno contesto professionale specifico, il rapporto che hai stabilito con lui viaggiasse su due binari: era il tuo massaggiatore ma anche un amico. Non è raro che tra amici ci si innamori, e dev’essere stato in questo ruolo – quello di amico – che il tuo massaggiatore si è innamorato di te.

Considerato che a innamorarsi è stato lui, non vedo come avrebbe potuto evitare di dirtelo, anzi. Se avesse tenuto nascosti i suoi sentimenti e continuato ad averti come cliente, o smesso di riceverti senza darti una spiegazione (spiegazione che a te, in quanto amica, sarebbe spettata), allora sì che avrebbe commesso una violazione etica.

“Ciò che ha fatto era al limite, ma non immorale”, dice un fisioterapista a cui ho girato la tua domanda. “A mantenerlo entro in confini etici è stato il fatto di averle detto che poteva/doveva valutare l’ipotesi di non vederlo più. La cosa più corretta sarebbe stata mantenere una distanza e non diventare amici”.

Secondo un massaggiatore a cui ho fatto leggere la tua mail, il tuo ex massaggiatore ha agito seguendo i criteri che gli hanno insegnato per gestire situazioni del genere al corso di etica professionale che ha dovuto seguire per ottenere la licenza: rivelare e interrompere il rapporto professionale.

Un altro massaggiatore con cui ho parlato pensa che il tuo massaggiatore abbia commesso una violazione dell’etica professionale. Mi ha consigliato di consultare il codice di condotta professionale pubblicato dalla sua associazione di categoria – il College of massage therapists of British Columbia – che vieta di stabilire con i clienti “rapporti personali stretti”. Secondo lui la violazione etica è stata diventare amici; se il tuo massaggiatore avesse agito nel modo corretto, mantenendo il vostro rapporto strettamente professionale, non avrebbe cominciato a provare sentimenti per te. E se non avesse cominciato a provarli, RUBBED, non sarebbe stato costretto a rivelarteli, né avrebbe dovuto importi la sua imbarazzante rivelazione.

Capisco che tu non voglia più andarci, RUBBED, così come capisco che possa averti turbato. Al tuo posto, probabilmente mi chiederei quanto tempo sia passato, ammesso che ne sia passato, tra quando il mio amico/massaggiatore si è reso conto di provare dei sentimenti per me e quello in cui me li ha rivelati – e al pensiero proverei un certo ribrezzo. Ma per quanto sia sgradevole il pensiero che un massaggiatore ricavi piacere dalle nostre sedute, va detto che il rischio c’è sempre (un po’ come quello di innamorarsi tra amici). Ci aspettiamo che i massaggiatori siano professionali, e che mentre ci trattano tengano a bada i desideri sessuali indipendentemente da quanto tempo li frequentiamo, dal rapporto che possiamo avere con loro fuori dello studio.

Alcuni dei massaggiatori con cui ho parlato pensano che dovresti segnalarlo, ma la maggior parte no, e io resto dell’idea che tu non debba. Ma la decisione spetta a te.