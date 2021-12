Sono una tua fan italiana, quindi mi scuso per il mio inglese. Sono da sette anni in una relazione etero con il mio ragazzo, abbiamo entrambi circa trent’anni, ci amiamo eccetera. Il sesso è ottimo ma piuttosto convenzionale perché non abbiamo particolari kink o feticismi. Raggiungo sempre l’orgasmo prima della penetrazione, ma solo con le dita. Dopo che sono venuta, sento che manca qualcosa se non facciamo sesso con penetrazione, finendo con lui che viene dentro di me. Ma siccome quella parte per me non è molto divertente – la penetrazione non mi fa venire, e io vengo prima della penetrazione – solitamente lo spingo a fare in fretta, il che per lui è un po’ frustrante. È strano che abbiamo bisogno di questo “finale” quando facciamo sesso? È strano che io voglia che lui venga dentro me in questo modo? Da dove viene questa necessità? Sono sicura che mi darai delle risposte fantastiche!

–Weird Orgasmic Needs Defy Easy Rationales

Sei in una posizione migliore della mia per capire da dove venga questo tuo bisogno – ed è molto probabile che tu sia nella posizione del missionario (non che ci sia niente di male al riguardo!) – ma se io dovessi tirare a indovinare…

Il sesso soddisfa il nostro desiderio fisico di contatto, di piacere e di liberazione, WONDER, ma soddisfa anche bisogni emotivi. E talvolta ciò che un atto sessuale e/o erotizzato simboleggia è altrettanto o più importante delle sensazione fisiche che provoca. È importante per te – molto importante – che il tuo ragazzo venga dentro di te durante il rapporto vaginale. E dato che il tuo ragazzo viene dentro di te dopo il tuo orgasmo – solitamente dopo che gli hai detto di sbrigarsi – in quel momento il tuo piacere non è la priorità. Il punto non è come ti senti, WONDER, ma cosa significa quel momento. I tuoi bisogni fisici sono già stati soddisfatti; il tuo ragazzo ti ha fatto venire con le dita. Ma il sesso non ti appare reale e completo finché il tuo ragazzo non viene dentro di te. Sul momento – in quei momenti – è più importante quel che accade nella tua testa, cioè che il significato del sesso vale più delle sensazioni che provoca.

Visto che leggi la mia rubrica, WONDER, devi sapere (spero che tu sappia) che due o più persone possono avere un incontro sessuale soddisfacente e significativo, che le fa sentire connesse e soddisfatte, senza che nessuno inserisca un pene nella vagina, un pene nella gola o un pene nell’ano, e senza che nessuno venga dentro nessun altro. A dire la verità una persona può avere un incontro sessuale significativo, che la soddisfa, anche senza orgasmo.

Ma se vuoi movimentare le cose con il tuo ragazzo – se di tanto in tanto vuoi dargli la possibilità di godersi una scopata con te senza fretta – potresti sempre aspettare a venire dopo di lui. Un’altra cosa, cara WONDER. Sei una cittadina di trent’anni circa, sessualmente attiva e adulta dell’Unione europea, e mi domando se questo non ti sia già venuto in mente. Ma te lo dico lo stesso, non si sa mai: lascia che il tuo ragazzo pratichi sesso orale su di te finché non sei totalmente eccitata, poi lasciagli il tempo di scoparti finché viene, e quindi – ma solo allora – lascia che lui ti tocchi finché non vieni tu.