Sono una persona dai gusti estremamente kinky, interessata soprattutto alle pratiche estreme. Per farti un esempio, adoro il bondage che dura a lungo ed estremamente costringente. Cose come costumi che bloccano tutto il corpo o rimanere legato per tutto un fine settimana. Sono un uomo eterosessuale di 32 anni, sposato da cinque. Nell’ultimo anno la nostra è diventata una coppia aperta perché i miei desideri sessuali mettevano troppa pressione sul nostro matrimonio. Mia moglie è incredibile e facciamo un sacco di cose kinky insieme, ma io avevo bisogno di più. Più frequenza, più intensità. Da allora mi sono visto con altre donne, ma guardandomi intorno mi sono accorto che sono gli uomini gay a divertirsi più di tutti! Spesso nel porno omosessuale amatoriale o nei profili fetish di vari uomini gay osservo esperienze sessuali incredibilmente intense, e le desidero anch’io. Penso che gli uomini abbiano una maggiore propensione a cercare questo tipo di cose. Ne ho parlato con un tizio che condivide gusti kinky molto simili ai miei, ed è stato fantastico. Mi ha fatto scoprire la app Recon, che mi ha aperto un mondo. Adesso sono combattuto. È come una lotta tra la mia identità feticistica/kinky da un lato e la mia identità eterosessuale dall’altra. Penso che la prima vincerà, ma certe cose mi preoccupano. Non so se troverò ripugnante, per fare un esempio, avere un cazzo in bocca. E non voglio che il poveraccio che giocherà con me debba preoccuparsi dei miei dilemmi psicologici. Sono cresciuto in una zona molto rurale ed estremamente omofoba. Sono stato vittima di bullismo e mi hanno ripetutamente dato del frocio. Solo da poco sono riuscito a vergognarmi meno del mio essere kinky, e adesso arriva tutto un nuovo livello di vergogna con il quale ho paura di fare i conti. È stupido che io valuti di fare delle cose con degli uomini, anche se sono molto più attratto dalle donne, solo per soddisfare questi miei gusti bizzarri?

–Brooding Over Unmet Needs Daily

“Mi sono trovato in una situazione molto simile a quella che descrive quest’uomo, a un certo punto della mia vita”, ha dichiarato il pornostar James “Heavy” Woelfel specializzato nel bondage. Proprio come te, BOUND, Heavy è stato sempre eccitato da scenari di bondage estremo. È per questo che ha scelto “Heavy Bondage For Life” come nome nel mondo del porno. E proprio come te, BOUND, Heavy ha sentito a un certo punto un conflitto interno all’idea di farsi legare da altri uomini, perché all’epoca non si considerava gay o bisessuale.

“Ero davvero preoccupato che se avessi giocato con degli uomini, questo avrebbe significato che anche la mia identità doveva cambiare”, dice Heavy, ripensando a quel periodo della sua vita. “Ma cercare altri generi con cui giocare non deve necessariamente cambiare la tua identità”.

L’identità sessuale di Heavy alla fine è effettivamente cambiata – oggi si considera queer – ma vuole che tu sappia che non dovrà necessariamente accadere lo stesso alla tua. “Considero il bondage alla stregua del ritrovarsi con gli amici per giocare a golf, fare due tiri a basket, guardare un film o una partita”, dice Heavy. “Ho avuto molti incontri bondage nei quali si faceva sesso, ma ne ho avuti molti di più che erano incentrati semplicemente sul bondage stesso”.

Quel che vuol dire Heavy in questo caso, BOUND, è che puoi incontrarti con un altro tizio per una sessione di bondage pesante e godertela – e anche essere eccitato a causa del bondage – senza fare sesso. Puoi accettare di farti sottomettere da un tizio in una sessione di bondage un fine settimana senza dover accettare di succhiargli il cazzo o lasciare che te lo metta nel culo.

“BOUND deve solo essere chiaro a proposito di cosa sta cercando quando contatta i ragazzi con cui potrebbe voler giocare”, dice Heavy. “Deve avere le stesse conversazioni che ha avuto con sua moglie a proposito dei loro limiti, di cosa li fa sentire a loro agio, e delle loro intenzioni. E se qualcuno si mostrerà insistente su certe cose di cui lui non è sicuro, è probabile che quella non sia la giusta persona per lui”.

È molto probabile che uomini gay attivi che praticano bondage su Recon, capaci di metterti in situazioni davvero restrittive, abbiano avuto a che fare con altri tizi etero e/o che s’identificano come tali, e che erano interessati al bondage, non al sesso. Se poterti legare per loro non è abbastanza – se un gay attivo non è interessato a una sessione di solo bondage con te – si rifiuterà di giocare con te.