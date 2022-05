Sono una eterosessuale di 37 anni, in coppia monogama con un maschio cis eterosessuale che chiameremo Rick. Stiamo insieme da cinque anni, fidanzati ufficialmente da due. Il sesso, da passionale, divertente e abbondante che era all’inizio, oggi è praticamente scomparso. Più volte ho affrontato con delicatezza il discorso di come movimentarlo un po’ – serate a tema, sex toys, nuove posizioni, perfino la coppia aperta – ma Rick non ha mai raccolto i miei suggerimenti. Gli ho consigliato di farsi degli esami del sangue, pensando a un possibile calo del testosterone o qualcosa del genere. Lo amo, ed ero sinceramente preoccupata. Ho anche deciso, tra me e me, che potevo accettare il fatto di fare sesso solo quattro o cinque volte all’anno in cambio di tutto il “buono” che Rick portava. Sesso a parte, il nostro è un rapporto complice, positivo e divertente. Salto in avanti: ho da poco scoperto che Rick ha un profilo su un’app per incontri. Non siamo una coppia aperta, anche se l’avevo proposta come possibile soluzione per le nostre sventure sessuali. È bastata qualche domanda non pressante perché venisse fuori tutta la storia. Ha ammesso di essersi scambiato foto e video sexy, negli ultimi anni, con più di venti donne. A quanto pare, per fare e spedire questi video, andava nella stanza degli ospiti o in bagno, a volte quando ero a casa, altre mentre lo aspettavo a letto. Ho parlato con un’amica, la quale mi ha confidato che la ex di Rick, quando stavano insieme, aveva scoperto sul suo telefono decine di conversazioni del genere. Ho diverse domande, una generale e due per il mio caso specifico. Uno: è possibile che una persona non riesca ad avere rapporti intimi se è innamorata? Non sono un’esperta, ma trovo preoccupante che Rick non riesca a fare l’amore con me – arrivando perfino a ipotizzare uno squilibrio ormonale – quando la biologia non c’entra; è solo che preferisce masturbarsi con delle sconosciute. Altra domanda: posso immaginare di avere un futuro con lui, se mente sia a me – una compagna aperta e disposta a cercare una soluzione – sia a se stesso? Credo di conoscere già la risposta, ma te lo chiedo lo stesso: starei meglio da sola?

– Sick Of Rick’s Dick Image Doings

Sì, SORDID, ci sono persone che, quando si innamorano, non riescono ad avere rapporti fisici.

Esistono uomini affetti da impotenza psichica, detta anche “complesso della Madonna-prostituta”, che non riescono a fare l’amore e/o scopare con le donne che amano e rispettano. Ai loro occhi il sesso è un atto sporco e degradante, e non vogliono fare cose sporche e degradanti con (o alle) donne per cui provano sentimenti. Onestamente non so cosa sarebbe peggio: essere sposato con un uomo che si rifiuta di scopare con me perché mi rispetta troppo o scoparci perché non mi rispetta affatto. Per contro, esistono donne eterosessuali che hanno una specie di complesso del potenziale marito. Riescono a immaginare di sposarsi e perfino avere dei figli con certi uomini – per l’appunto i potenziali mariti: buoni, gentili, affidabili – che però non sono quelli che le eccitano. A eccitarle sono gli uomini crudeli e inaffidabili.

Ah, e oggi esiste una nuova tipologia di partner stabile e coinvolto a cui non piace scopare con la persona che ama: il fraysessuale.

Una persona fraysessuale può amare il partner, volerlo sposare e progettare una vita insieme, SORDID, ma non vuole e/o non riesce a scopare in presenza di sentimenti, indipendentemente dalla loro intensità. Per i freysessuali, in pratica, l’amore è una kriptonite erotica. Il fatto che il tuo fidanzato sia freysessuale, SORDID, sempre che lo sia, non giustifica la disonestà nei tuoi confronti. Per semplificare: se è freysessuale e lo sapeva – pur non sapendo che esistesse un termine/orientamento sessuale su misura – doveva dirtelo. E se lo ha scoperto solo di recente, doveva accogliere il tuo invito a ridefinire i termini della relazione, ovvero accettare la proposta di una non monogamia eticamente corretta (per la cronaca: non voglio sottintendere che la freysessualità non sia un orientamento sessuale legittimo – i freysessuali hanno già la loro bandiera dell’orgoglio, e sappiamo bene quanto è dura ottenerne una – bensì che i freysessuali non debbano accettare relazioni sessualmente esclusive con le persone che amano, né pretendere l’esclusività sessuale da loro).

Qualunque sia la situazione del tuo fidanzato, SORDID, il matrimonio non è noto per la sua capacità di resuscitare i rapporti moribondi. Ne consegue che, se dal tuo futuro marito vuoi più di un rapporto complice, positivo e divertente – se oltre a tutto questo vuoi anche fare del sesso decente con regolarità – non lo sposare. Ma se l’idea di un matrimonio platonico con quest’uomo ti attira, SORDID, è una possibilità che vi consiglio di esplorare con un terapista di coppia.

Ah, e se il sexting con le semisconosciute è il suo principale interesse e valvola di sfogo sessuale, SORDID, sappi che il tuo fidanzato la coppia l’ha già aperta. Dalla sua parte. Non c’è motivo perché tu debba aspettare ancora prima di farlo dalla tua.