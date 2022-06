Sono una donna bisessuale di 29 anni in coppia non monogama. Qualche anno fa mi è venuta voglia di esplorare il mio lato sottomesso e ho incontrato un dominatore conosciuto su un sito dedicato al bdsm. Abbiamo bevuto qualche drink e ci siamo piaciuti. Prima di passare all’azione, ci siamo confrontati sui nostri gusti e i nostri limiti. Io ne ho fissati alcuni per me invalicabili. Durante la nostra prima sessione pratica, lui ha cercato di modificarli. Gli ho detto no diverse volte, ma lui ha insistito e alla fine ho ceduto. Avrei dovuto dire basta a quel punto, ma era la mia prima situazione del genere, e credo che se ne sia approfittato. L’esperienza mi ha lasciato una bruttissima sensazione, che però in quel momento non gli ho comunicato. Alla fine sono semplicemente sparita. In seguito ho conosciuto un altro partner dominante bravissimo e affettuoso, che per fortuna mi ha aiutato a esplorare le mie fantasie facendomi sentire accudita e protetta. Adesso so che un bravo dominatore rispetta sempre i limiti, soprattutto a giochi già iniziati. Ultimamente mi è capitato di vedere l’altro dominatore, quello scorretto, su diverse app da incontri, e sto pensando di scrivergli per dirgli che quello che ha fatto è sbagliato. Mi preoccupa anche l’idea che possa violare i limiti di altre donne. Può avere un effetto positivo o dovrei semplicemente lasciar perdere?

– Bitterly Debating Sending Message

Quando lo hai incontrato non avevi esperienza, BDSM, ma non dici se anche lui era altrettanto inesperto. Anche volendo concedergli il beneficio del dubbio – e immaginare che non sapesse che tentare di modificare le regole durante una situazione BDSM non va mai bene – hai tutto il diritto di essere arrabbiata.

“Quando si tratta di incontri tra dominatori e sottomessi, il punto non sono mai le intenzioni ma gli effetti”, spiega Lina Dune, conduttrice del podcast Ask a sub. “Anche se lui non intendeva trascinare BDSM in quella situazione orribile – perché diciamocelo: mettere in discussione i limiti dell’altra persona è il peggior campanello d’allarme possibile – lo ha fatto comunque, e la reazione emotiva di BDSM conta”.

Considerato che alla fine hai dovuto interrompere le comunicazioni, BDSM, immagino che lui abbia continuato a contattarti aspettandosi altri incontri. Il che significa che o non ha capito di aver sbagliato qualcosa, oppure sperava che tu, da sottomessa inesperta, avresti continuato a subire i suoi tentativi di manipolazione, vale a dire violare il tuo consenso fingendo di voler “ridiscutere” le regole per ottenerlo a giochi iniziati.

“Il compito di correggere il responsabile di un comportamento scorretto non spetta mai alla vittima”, osserva Dune. “Ma se per BDSM può essere di sollievo mandargli un breve messaggio in cui gli spiega cosa si intende per ‘limiti invalicabili’ e quanto può essere destabilizzante per la persona sottomessa che un dominatore cambi le carte in tavola in corso d’opera, o che in generale metta in discussione i limiti prestabiliti, non ci vedo nulla di male”.

Se questo tizio è davvero un dominatore scorretto – una pessima persona di cui non ci si può fidare – non saranno certo le tue parole a trasformarlo per magia in un dominatore corretto e degno di fiducia. Ma forse dopo ti sentirai meglio, BDSM, e poi chissà? Magari questo tizio comincerà a preoccuparsi della sua reputazione. Perché in effetti puoi fare altro, oltre a parlare con lui. Puoi parlare di lui. Intendiamoci: se è uno di quei dominatori stronzi che approfittano delle sottomesse alle prime armi, è anche possibile che della sua fama nel circuito BDSM se ne freghi. Ma se raccontare i dettagli della tua prima, fallimentare esperienza di sottomissione – qui nella mia rubrica o altrove – incoraggia altre sub in erba a evitare questa persona e/o a interrompere immediatamente una sessione se un altro dom inaffidabile fa stronzate del genere, allora ne sarà valsa la pena.