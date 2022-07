Sono una donna cis over 30 e vivo sulla costa est. Sto stabilmente con lo stesso uomo cis da 12 anni. E questo non è un problema! Ma stiamo pensando di aprire la coppia e ho una domanda sulla mia sessualità. In pratica, mi attrae la gente con il pene. Il sesso pene-in-vagina è l’unico che mi attizza – l’unico che amo fare o immaginare – anche se mi piace anche tutto quel che viene prima. Sono di quelle rare donne che vengono facilmente durante la penetrazione, e sinceramente la preferisco a tutto il resto. Ecco perché, pur essendo attratta dalle persone indipendentemente dal loro aspetto, se dovessi andare con una persona che non ha il pene ne uscirei insoddisfatta. Mi è capitato di andare con due donne facendo sesso di gruppo: mi piaceva il loro seno e anche baciarle, ma ho capito subito che la vagina non mi eccita per niente. Insomma, visto che non tutte le persone con il pene sono uomini, io come mi colloco? Te lo chiedo per evitare di usare definizioni transfobiche sulle app di incontri. Mi attraggono soprattutto le persone con il pene, ma vorrei che mi scrivessero anche quelle non binarie. Sono attratta da tutti gli uomini e dalle persone non binarie con il pene (indipendentemente da come si presentano). È una cosa anormale? Non lo so. Sto cercando una parola che descriva la mia fissazione per un certo tipo di genitali, ma devo ancora trovarla. Sono semplicemente etero? Sembra che per alcuni l’attrazione e la sessualità non abbiano niente a che vedere con i genitali, e i pareri diversi sono considerati transfobici, ma per me è il contrario. O il cazzo, o niente.

In più, non avendo mai usato un’app di incontri, non so se definirmi etero mi renderebbe invisibile alle persone non binarie che cercano donne. Forse è semplicemente la verità, e trovare una definizione più articolata non cambierebbe nulla.

– Limits About Bodies Expressed Lovingly & Sensitively

Puoi complicarti la vita, definendoti afab (da assigned female at birth, persona cui alla nascita è stato assegnato il sesso femminile), cisgender (non trans) di aspetto femminile, fallofila (amante del cazzo) e allosessuale (il contrario di asessuale), in coppia stabile enm (eticamente non monogama) che cerca persone amab (cui alla nascita è stato assegnato il sesso maschile) di aspetto maschile e/o non binarie dotate di fallo e disposte a usarlo per penetrazione vaginale (tra parentesi, la parola che cercavi è fallofila).

Oppure puoi semplificare, LABELS, e dire che sei etero. Perché in effetti lo sei. Sei una donna eterosessuale – una donna cisgender attratta dai rappresentanti del sesso opposto – che, pur cercando un cazzo che la penetri, è aperta ai rapporti sessuali con persone che non si identificano come uomini, a patto che a) abbiano il cazzo e b) intendano usarlo. E poi chissà? Oltre a prendere il cazzo degli uomini cis e delle persone amab non binarie, potresti scoprire che ti piace essere penetrata anche dalle donne cis o dalle persone afab non binarie che a) possiedono uno strap-on, b) lo sanno usare e c) non ti chiedono di leccare o toccare loro la vagina/buco anteriore. Tutte queste informazioni potresti inserirle nel tuo profilo sull’app di incontri che usi.

Oh, ma guarda: c’è voluto più tempo a spiegare l’opzione meno complicata che quella più complicata. Che mondo.

A ogni modo, LABELS, non c’è nulla di transfobico o ginofobico nel dichiarare in modo chiaro e rispettoso chi e cosa cerchi. Fallo in termini positivi (cerco questo) anziché negativi (non cerco quello). A conti fatti, permettere alle persone sprovviste di pene – donne cis, persone afab non binarie, uomini trans che non si sono sottoposti a chirurgia genitale, donne trans che invece sì – di non perdere tempo con te è un favore che gli fai, non un insulto. Potrebbe scriverti qualcuno che non corrisponde a ciò che cerchi, LABELS, ma non sei obbligata a rispondere.