Io e la mia ex fidanzata avevamo un buon rapporto, ma il sesso andava male. Quando lo facevamo, a un certo punto si capiva che nessuna delle due sarebbe venuta, o che lei era stanca o annoiata, e allora smettevamo. Ho deciso di lasciar guidare lei e ho smesso di prendere l’iniziativa. Cominciavo ad avere la sensazione che non fossero soddisfatti nemmeno i miei bisogni emotivi, ed è stato allora che lei mi ha rivelato quello che considerava il segreto dei segreti: temeva di essere asessuale. Mi ha detto che la cosa le procurava molta vergogna e confusione e per quel motivo si era allontanata. Abbiamo deciso di esplorare la sua identità sessuale insieme e provare cose nuove che potenzialmente potessero funzionare per entrambe. La prima volta è stata un disastro. Mi sentivo insicura e a disagio, e ho voluto smettere prima della fine, come tante volte aveva fatto lei. Quando siamo andate a letto ha cominciato a tentare degli approcci, che io ho limitato alle coccole, salvo poi andare in bagno a “concludere” quando lei si è addormentata. Mi ha sentita tornare a letto, mi ha chiesto cosa avevo fatto e le ho detto la verità. Allora si è alzata, arrabbiata e triste, e io ho cercato di scusarmi, ma non l’abbiamo mai superata.

A distanza di mesi sono ancora confusa. Mi sento in colpa per averla respinta ed essermene andata in bagno di nascosto quando si è addormentata. Al tempo stesso non capisco come quel che ho fatto sia diventato un ostacolo tanto insormontabile. Sono cresciuta in una famiglia religiosa e ci ho messo una decina d’anni a liberare il sesso dal senso di vergogna, e adesso mi sembra che parte di quel lavoro sia andata in fumo. Per tutto il tempo che siamo state insieme – e in particolare quella fatidica sera – mi sono vergognata del mio desiderio sessuale per lei, che era chiaramente molto più intenso del suo nei miei confronti. Lei è un’atleta con un corpo perfetto, mentre io durante la pandemia ho stramangiato per lo stress, peggiorando la mia sensazione di non essere desiderabile.

Vorrei riuscire a superare il senso di colpa, ma non so come fare. Ho paura che essere stata con una persona che si identifica come asessuale abbia avuto su di me un effetto indelebile. Ed è un problema troppo privato per riuscire a parlarne con qualcuno.

– Healing Eludes Lesbian Pondering Messy End

“Io non credo che HELPME debba sentirsi responsabile della fine del rapporto”, risponde la dottoressa Ela Przybylo, “e meno ancora pensare che la rottura derivi dal fatto di essere andata in bagno a ‘concludere’ quell’unica sera”.

La dottoressa Przybylo, che è assistant professor in studi anglistici, sulle donne, sul genere e sulla sessualità alla Illinois state university, negli ultimi quindici anni si è identificata con varie sfumature dello spettro asessuale. L’etichetta che attualmente più le si confà, dice, è quella di asessuale grigia (l’asessualità grigia è sia un punto dello spettro asessuale che uno spettro in sé – i nostri spettri contengono spettritudini – ma per semplificare: asessuale grigio è chi raramente prova desiderio sessuale).

Insomma, se tu non hai colpa, HELPME, e se sgattaiolare in bagno a darsi una toccatina quando la fidanzata si addormenta non è una colpa, di aspirante incolpabile direi che ne resta una sola: la tua ex fidanzata. O forse – come ora ti spiegherà la dottoressa Przybylo – la colpa è di fattori che travalicano te e/o la tua fidanzata.

“Essere asessuali può essere molto spiazzante perché nella nostra società il sesso è dipinto come obbligatorio, indispensabile all’intimità nonché fulcro delle relazioni sentimentali”, spiega la dottoressa Przybylo. “E anche se sentirselo dire può far male, è possibile che la compagna di HELPME non abbia mai voluto fare sesso, ma pensasse di doverlo fare per mantenere il rapporto, o per via della pressione sociale, o per entrambe le cose”.

È anche possibile che la tua ex fidanzata fosse convinta di voler fare sesso, HELPME, e di volerlo fare con te. Quando fin da piccola ti insegnano che il sesso non solo è normale ma universale, e che tutti gli esseri umani fanno sesso senza eccezioni, il condizionamento può essere enorme. Così come un tempo capitava con una certa frequenza che gli omosessuali vivessero relazioni eterosessuali prima di rendersi conto che erano gay, agli asessuali capita a volte di vivere relazioni con persone allosessuali (non asessuali) prima di rendersi conto di essere asessuali. E così come alcuni uomini gay si fingono eterosessuali nel tentativo disperato di far funzionare un matrimonio (con il rischio di confondere e far soffrire le mogli), alcuni asessuali si fingono interessati al sesso per far funzionare una relazione con un allosessuale (con il rischio di confondere e far soffrire le fidanzate allosessuali).