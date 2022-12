Ho da poco abbandonato una relazione stabile, monogama e molto duratura. Ora sto esplorando il mondo degli incontri online, che prima di quest’anno non avevo mai frequentato. Sono una donna con figli, e non sto cercando un altro genitore. Voglio restare sull’occasionale. Non ho ancora avuto storie, solo un paio di uccelli ricorrenti. Con gli uccelli ricorrenti continuo a incazzarmi perché non mi fanno sentire come se fossi la cosa più importante della loro vita, che è un po’ lo scopo del restare occasionali. Hai consigli su come zoccoleggiare?

– Divorced And Meeting People

Se ho consigli su come zoccoleggiare? Tesoro. Negli archivi di Savage Love e del Savage Lovecast ci sono trent’anni di consigli per zoccole. Ma eccone uno piccino solo per te.

Le relazioni occasionali restano relazioni, DAMP. Per cui, se anche non sei la cosa più importante nella vita di un uomo sul cui uccello ti siedi con regolarità – e lo sai, e mantieni aspettative e pretese sotto controllo – non per questo dovresti ricavarne la sensazione di essere la cosa meno importante. Se lui non riesce a essere attento, rispettoso (del tuo tempo) e riconoscente (per la tua fica), smetti di sederti sul suo uccello. Anche se è un uccello spettacolare, DAMP, tu siediti da un’altra parte. Perché essere gentili con un partner sessuale – occasionale o stabile, ricorrente o meno – è un’asticella molto bassa, DAMP, e gli uomini che non si degnano di raggiungerla non vanno tollerati.

Ciò detto, DAMP, a volte serve una spintarella. C’è chi teme che un partner occasionale scambi la gentilezza per interesse sentimentale e si mostra indelicato per evitare equivoci (anziché usare le parole); ad altri è capitato che partner occasionali scambiassero la gentilezza per interesse romantico e ipercompensano (anziché usare le parole). Insomma, se uno dei tuoi uccelli ricorrenti è ingrato o scortese, usa le parole. Chiarisci che vuoi un rapporto occasionale, ma ti aspetti di essere trattata con gentilezza e riguardo. Una brava persona (o brava a sufficienza) in futuro ti mostrerà più attenzione, DAMP, mentre una persona meno brava (o non a sufficienza) ti mostrerà le spalle – non tenterà di usare più riguardo – e quegli uccelli lì non andrebbero tollerati (né usati come sedili).

Per finire, DAMP, se aspettarsi gentilezza e attenzione da un partner occasionale è perfettamente lecito, parlare all’infinito di quello che senti non lo è. Suggerirei quindi, prima di chiedere conto di ciò che ti disturba agli uccelli ricorrenti, di confidare le tue frustrazioni a uno o due amici fidati. Ti fa incazzare una cosa per cui tu, come partner occasionale, hai diritto a incazzarti? O è una cosa per cui non hai diritto a incazzarti? Se lui ti bidona all’ultimo secondo o ti tratta come svuotapalle (zero conversazione, zero coccole postcoitum), fai bene a incazzarti. Di quelle cose con un uccello si può parlare. Se non riesce a incontrarti da un po’ perché ha da fare (come quasi sempre chi cerca partner occasionali) o se ti ha lasciato perché volevi una cosa occasionale e lui più seria, non hai il diritto di incazzarti. Quelle sono cose su cui ci si sfoga con gli amici.

P.S. Fatti gli esami regolarmente, pretendi il preservativo, fai capire agli uccelli ricorrenti che i tuoi figli sono la priorità, non ti offendere quando un partner occasionale passa ad altro, sii tu stessa la partner occasionale che vorresti incontrare (ovvero gentile e attenta), e quando ti senti pronta per una relazione, DAMP, non escludere quelli che frequenti solo ogni tanto.