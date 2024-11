Cari lettori: sono via per il giorno del Ringraziamento. Ero tentato di ripubblicare questa lettera, che contiene la miglior domanda mai condivisa in una rubrica di consigli sulla festività, ma l’avevo già fatto l’anno scorso. Perciò ve ne ripropongo una apparsa subito prima del Ringraziamento nel 2016. – Dan

Sono una ragazza con un atteggiamento molto positivo verso il sesso, e finalmente sono riuscita a convincere il mio fidanzato ad aprirsi sui suoi feticci. Mi sono accorta che si vergognava a parlarmene e che era combattuto. Di uomini ne ho avuti abbastanza e ho girato in rete per anni, perciò ero convinta che nulla potesse sconvolgermi. Insomma, è venuto fuori che gli piace il vore, in versione soft. Non ti nascondo che lì per lì sono rimasta un po’ sconvolta, ma ovviamente a lui non l’ho detto. Cercando informazioni su questo feticismo, ho scoperto che non è così raro come credevo. Ho trovato molti siti per gente con questo feticcio, e da quanto ho capito in realtà gli appassionati di vore ricercano un senso di intimità e protezione. L’ho interpretato correttamente? Inoltre, dopo essermi informata mi sono resa conto che è meno estremo di altre cose che facciamo ogni tanto, tipo il bdsm spinto, perciò voglio che lui si senta appagato. C’è un modo per aiutarlo a “mettere in pratica” il suo feticismo? Lui vorrebbe essere quello divorato.

Il termine vore, per i lettori che non lo conoscono, si riferisce a un tipo di kink che prevede l’atto, o la minaccia, di divorare una creatura vivente o farsi divorare vivi. Ne esistono varietà più o meno spinte: nelle fantasie più soft ci si fa inghiottire interi, e in quelle più estreme ci sono carni dilaniate (per finta), suoni di ossa spezzate (sempre per finta) e spargimenti di sangue assortiti.

Le fantasie su creature grandi abbastanza da inghiottire un essere umano intero o mangiarlo in qualche boccone sono molto importanti in questo kink, come dimostra una veloce ricerca su Google. Ma avendo perlopiù per protagoniste bestie fantastiche, tipo animali giganteschi (megafauna kinky) con la voglia di inghiottire esseri umani interi, i feticisti del vore si limitano ai giochi di ruolo, anche se alcuni di loro hanno costruito delle creature apposite o hanno trovato lavoro presso la Jim Henson Company per divertirsi con i Muppet più grossi quando non sono in servizio.

Per poter stabilire in che direzione muoverti – sempre che il tuo fidanzato voglia davvero “mettere in pratica” le sue fantasie – ti servono dettagli, Full. Il tuo fidanzato ricerca gli aspetti intimi e protettivi del vore? Vuole solo farsi “tenere” delicatamente in bocca e minacciare di essere mangiato, o forse essere inghiottito intero e dissolversi pian piano nelle viscere di qualcosa? Nelle sue fantasie rientra anche il bondage, nel senso di vittima sacrificale legata? Il primo passo da fare è capire di più sulla forma che hanno le sue fantasie, al di là del “farsi inghiottire vivo”.

Una volta scoperto cosa lo eccita di preciso, Full, potrai esplorare i kink del tuo fidanzato attraverso giochi di ruolo e discorsi zozzi. Con i feticci più estremi è sempre una buona idea alzare l’asticella gradualmente – facendo piccoli passi – perciò magari provate a creare insieme storie di vore sexy con il sexting. Se il tuo fidanzato vuole passare al contatto fisico, potete cominciare dalla bocca con morsi, leccate, risucchi, eccetera; abbinati a discorsi spinti su cose che riguardano la digestione, tipo masticare o ingoiare.

Se le cose vanno per il verso giusto, puoi realizzare le sue fantasie, nei limiti del possibile, usando oggetti e costumi. Prova a infilarlo in un sacco a pelo per simulare la sensazione di trovarsi dentro a uno stomaco – eventualmente riempiendolo di un liquido appiccicoso, come nella pancia di una creatura fantastica – ma attenta a non soffocarlo (soffocare qualcuno per sbaglio è male #buonoasapersi). Potreste anche visitare insieme un luogo dotato di vasche di isolamento e galleggiamento, fingendo di essere intrappolati nella pancia di una creatura o di un gigante spaventoso.

Infine, Full, voglio congratularmi con te per non aver dato di matto quando il tuo fidanzato ti ha svelato questo kink. Gli hai dato ascolto, hai fatto un po’ di ricerche, ci hai riflettuto su e ti sei rivolta a me. Per cui ti meriti una tessera ggg platino.