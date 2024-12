Io e mio marito stiamo insieme da quindici anni e abbiamo sperimentato più o meno tutti gli alti e bassi che può offrire la sessualità in una relazione monogama. Due anni fa lui ha avuto un incidente e si è rotto la schiena, riportando danni moderati alle gambe e cominciando anche a soffrire, per la prima volta, di eiaculazione precoce. Io adoro mio marito, e anche se di solito per venire mi aiuto con i sex toys, mi manca la nostra vita sessuale di prima. Inoltre, mi preoccupa la sua soddisfazione. Il fatto di non riuscire a durare tanto lo stressa e io mi ritrovo a fingere l’orgasmo per non farlo sentire in colpa sulle sue prestazioni.

Ha provato un farmaco, ma gli ha provocato ulteriori spasmi nervosi e non ne vale la pena. Sono un po’ smarrita. Non ho trovato molto facendo ricerche sulle lesioni alla schiena e i loro effetti sulla vita sessuale. Non so cos’altro fare né dove cercare. Voglio essere soddisfatta come lo ero un tempo, ma non voglio affrontare l’argomento con mio marito senza avere prima un piano d’azione. Lui non è tanto disposto a discutere di certe cose apertamente, è di animo sensibile. Io voglio solo cavalcarlo come facevo prima, un po’ egoisticamente, senza dover pensare a trattenermi per lui. So che anche lui vuole la stessa cosa. Come cazzo facciamo ad arrivarci?

– Back Where We Belong

“Le disfunzioni sessuali dovute a lesioni della schiena e della spina dorsale sono molto comuni”, dice Rachel Gelman, terapeuta sessuale e fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico che vive a San Francisco. “Sono stati segnalati casi di eiaculazione precoce o troppo rapida in seguito a questo tipo di danni, ed è logico: l’erezione e l’eiaculazione richiedono il buon funzionamento simultaneo di parecchi sistemi, tra cui quello nervoso”.

Quindi, se i nervi che vanno e vengono dal cazzo di tuo marito sono stati danneggiati o compromessi dall’incidente, Bwwb, si può fare qualcosa?

“Sono disponibili molte opzioni di trattamento”, dice Gelman. “Io raccomanderei caldamente di consultare uno specialista in materia. La Sexual medicine society of North America (Smsna) e la International sexual medicine society (Issm) sono due ottime alternative per ottenere informazioni e trovare uno specialista. Ci sono anche sessuologi e terapeuti con cui discutere di esercizi e strategie per affrontare l’eiaculazione precoce”.

Gelman ha anche alcuni suggerimenti - consigli sessuali – da applicare mentre tuo marito aspetta il primo appuntamento con lo specialista.

“Potrebbe provare a fargli indossare un preservativo per aiutarlo a ridurre la sensibilità e a ritardare l’eiaculazione. Per dare un po’ di pepe al tutto – e giustificarne l’uso – potrebbero fingere di incontrarsi per la prima volta e ricreare le prime settimane della loro relazione. Un’altra opzione sono le varie pomate e creme desensibilizzanti a base di lidocaina, disponibili senza prescrizione medica”.

Allargando per un attimo l’inquadratura: ai miei tempi ho provato una o due di quelle pomate desensibilizzanti, Bwwb, e raccomando di applicarle con molta attenzione solo sugli ultimi cinque centimetri del cazzo prima di srotolarci sopra con cura un preservativo. L’idea è di anestetizzare lui, non i tuoi orifizi.

Tornando al punto: anche se tuo marito accettasse di farsi curare, Bwwb, e anche se i rimedi fossero efficaci, la cosa richiederà del tempo. Almeno per il momento, quindi, il cazzo di tuo marito funzionerà così, e sia io sia Gelman riteniamo che tu debba fartene una ragione, accontentandoti.

“Potrebbe essere l’occasione per sperimentare in maniera giocosa nuove abitudini e attività sessuali”, afferma la terapeuta. “Provate altri sex toys – Bwwb ha accennato al fatto che in genere per lei funzionano alla grande – prendetevi del tempo e dedicatevi di più ai preliminari. E poi il sesso non deve finire quando lui è venuto. A seconda di quanto dura il suo periodo refrattario, possono prendersi una pausa, farsi uno spuntino, e poi ricominciare a scopare. Oppure lui, dopo essere venuto, potrebbe semplicemente concentrarsi sul piacere di Bwwb”.

E aggiunge: “Pur appoggiando in tutto e per tutto il desiderio di Bwwb di godere cavalcando il marito come un tempo, è importante ricordare che i nostri corpi cambiano con l’età”.

Idealmente, questo processo – il fatto che invecchiamo e che le cose cambiano – dovrebbe essere graduale, per scoprire pian piano nuovi trucchi, piaceri e modi divertenti per godere. Ma quando i cambiamenti arrivano di colpo, Bwwb, la loro rapidità può rendere difficile l’adattamento.

“Immagino l’angoscia che questo problema sta causando a Bwwb e al marito”, dice Gelman, “è un sentimento comprensibile. Però è bene ricordare che lo stress può rovinare l’atmosfera e ammazzare il desiderio”.

Perciò, oltre a chiedere a tuo marito di farsi vedere dai medici e di impegnarsi per poter forse un giorno durare come una volta, dovresti proporgli le cose che può fare già benissimo adesso: sesso orale, masturbazione reciproca, vibratori interni ed esterni, dildo indossabili grandi e piccoli. Per ridargli sicurezza, Bwwb, devi – anzi, dovete – concentrarvi sulla gioia e il piacere, evitando di pensare solo alla penetrazione e alla durata. Se imboccate altre strade verso il godimento, considerandole forme di sesso appaganti e non un premio di consolazione, potete tornare a fare ottimo sesso già da stasera.

Rachel Gelman è una specialista del pavimento pelvico e terapeuta sessuale. Potete seguirla su Instagram e Threads, e scoprire di più del suo lavoro – e sulla salute pelvica in generale – nel suo sito.