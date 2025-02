Quando mio marito si scopa altri uomini mi eccito. Quando lo faccio io, lui si incazza. La “soluzione” che propone è che lui può scoparsi chi vuole (perché a me piace) ma io no (perché a lui dà fastidio). Lo trovo abbastanza ingiusto.

Se le cose ingiuste ti eccitassero – cioè se l’idea di trovarti in una coppia aperta solo da un lato te lo facesse venire duro – forse potresti far funzionare questa situazione. Visto che però le ingiustizie non ti eccitano, purtroppo non puoi. Non voglio dire che non puoi far funzionare il tuo matrimonio, ma che la “soluzione” proposta da tuo marito non funzionerà perché tu non sei un cuck. Quindi le opzioni sono: chiudere la coppia da entrambi i lati (nessuno dei due può scoparsi altre persone), oppure avere una relazione con Dadt unilaterale (Don’t ask don’t tell, lui non ti nasconde quando si scopa altri, tu sì). Un’altra alternativa è che tuo marito scenda da quel cazzo di piedistallo.

***

Come faccio a ritrovare la libido dopo che la mia casa è andata a fuoco in uno degli incendi di Los Angeles?

“Non la ritroverai, almeno per un altro po’”, dice Claire Perelman, una terapeuta sessuale che vive e lavora in California. “Ti tieni quel lutto, lasciandoti travolgere. Quando sarai pronta, cercherai di nuovo il piacere e il benessere, qualsiasi forma prendano: coccolarsi nudi, un bel bagno caldo, carezze sensuali. Puoi anche accogliere il lutto in camera da letto: una cosa a tre con te, il tuo partner e la disperazione. Riconoscere il dolore è il primo passo per superarlo.”

***

Consigli e trucchi per avere un orgasmo sotto antidepressivi Ssri?

Prova di tutto e di più – stimolazione genitale, dei capezzoli, anale, cerebrale (cioè dirsi le porcherie), sex toys, vibratori – e goditi la giostra, che tu raggiunga l’orgasmo o no. Se senti di stare per venire, insisti un altro po’. Se non lo senti, accontentati del piacere che hai prodotto e vissuto invece di soccombere all’esasperazione per l’orgasmo che non hai avuto. Magari arriverà la prossima volta (e già che ci sei chiedi al medico se non sia il caso di rivedere il dosaggio delle tue medicine).

***

Qual è il posto più strambo dove hai fatto sesso?

Piegato a novanta in una torre di guardia della Germania Est, il 12 novembre del 1989, mentre dietro ai vetri arancioni delle finestre a specchio guardavo la folla in delirio demolire il muro di Berlino a mani nude.

***

Come faccio a fare sesso quando c’è in casa la mia figliastra diciottenne? Il mio fidanzato si imbarazza!

Invece di andare in bianco quando c’è in casa la figliastra, perché non andate in macchina, o non vi rinchiudete nel bagno, o non vi infilate in qualche bar squallido, o non salite in cima a una torre di guardia abbandonata della Germania Est e non lo fate lì? Così, anziché avercela con la figlia del tuo fidanzato che ti impedisce di fare sesso, sarai grata (in cuor tuo) a questa ragazza per tutto il sesso emozionante, folle e avventuroso che fai con suo padre in giro per la città.

***

Qual è il modo migliore per far capire a un nuovo partner che ho poca esperienza a letto?

Puoi mostrarglielo oppure dirglielo. E siccome non c’è nulla di più avvilente dell’espressione di chi si sta lentamente accorgendo che sei una frana, parlarne è di gran lunga la scelta migliore. Ricorda: le aspettative basse si superano più facilmente.