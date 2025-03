Sono una donna di 28 anni, sposata da quasi due anni con un uomo di 29, e non abbiamo ancora fatto sesso. Ci siamo conosciuti tramite amici comuni, frequentati per meno di un anno, e abbiamo capito abbastanza in fretta che volevamo sposarci. Insieme ci trovavamo bene. Ci piacevamo davvero e andava tutto alla grande. La nostra notte di nozze abbiamo deciso di lasciare l’albergo prima del previsto per passare del tempo con i familiari, dato che molti di loro erano venuti da lontano. Dopo il matrimonio, poi, la vita è diventata frenetica. Senza che ce ne rendessimo conto, sono passati mesi. Qualche volta io ho preso l’iniziativa a letto, ma non siamo mai andati fino in fondo. Ho tirato fuori l’argomento parecchie volte, e lui dice sempre che prova imbarazzo per il suo corpo, ma promette di impegnarsi di più. Abbiamo provato anche a programmare il sesso, ma quando veniva il momento lui aveva sempre troppo da fare, oppure mi chiedeva di riprovarci il giorno dopo. Gli ho fatto sesso orale e una sega, ma a parte quello niente. E sì, la nostra notte di nozze eravamo entrambi ancora vergini, e direi che lo siamo ancora.

Ogni volta che ci parliamo a cuore aperto lui promette di migliorare, ma poi non cambia nulla. Ormai ho smesso di parlargliene perché mi sembra di assillarlo, però la cosa mi distrugge dentro. Abbiamo parlato di volere dei bambini, e di quando dovremmo cominciare a provarci, ma è un discorso dolorosissimo da fare visto che non abbiamo mai neppure fatto sesso. Mi spezza il cuore vedere i nostri amici mettere su famiglia mentre noi siamo bloccati in questa situazione. Non so se possa servire la terapia, se sia il caso di coinvolgere i suoi genitori, se devo temere che ci sia qualcosa o qualcun altro. O, ancora, se devo accettare che le cose forse non cambieranno mai. Mi sento persa. Qualcun altro ti ha mai raccontato una situazione simile? Tu cosa faresti?

– Married In Name Only

Io me ne andrei. Allargando per un attimo l’inquadratura: chiunque voglia essere sessualmente attivo nel contesto di una relazione esclusiva deve accertare la compatibilità sessuale prima del matrimonio. Se per voi è importante una buona vita sessuale – se quindi non volete sposarvi soltanto per avere compagnia o per gli sgravi fiscali – non aspettate fino al matrimonio a verificare che il sesso funzioni. Scopate: prima di sposarvi, prima di fidanzarvi, prima di fare coppia fissa.

È chiaro, Mino, che tuo marito non ti sta dicendo qualcosa – una questione che avevi il diritto di conoscere prima di sposarlo – però tu devi chiederti quanto tempo sei ancora disposta a buttare prima di scoprire di cosa si tratti.

Nella migliore delle ipotesi, tuo marito acconsente ad andare in terapia e in qualche modo riuscite subito a trovare lo psicologo perfetto, uno che ha il potere di curare i suoi pazienti con una o due visite. E poi, al secondo appuntamento con questo luminare, tuo marito ti racconta la cosa che avevi diritto di sapere prima di sposarlo, salta fuori che si trattava di una sciocchezza da nulla, e una volta vuotato il sacco tuo marito ha talmente tanta fretta di scoparti che vi ritrovate a fare sesso penetrativo per la prima volta nel parcheggio sotto lo studio del vostro psicologo.

Nella peggiore delle ipotesi, tuo marito acconsente ad andare in terapia, ma passano anni prima che lui ti riveli finalmente la cosa che avevi diritto di sapere prima di sposarlo, e non è affatto una sciocchezza da nulla. Raccontarla non la fa sparire, e ti tocca vivere con la consapevolezza che non solo hai buttato anni della tua vita con un uomo che non era in grado di amarti come meritavi, ma che li hai buttati con uno che, pur vedendo che il rifiuto sessuale ti stava distruggendo, non ti amava abbastanza da lasciarti andare.

P.s. Non mettere in mezzo i suoi.