Sono un italiano di 27 anni, appena uscito da una storia di sesso con una donna che ne ha cinque più di me. È stato un disastro assoluto. Voleva che tutto girasse intorno a lei, e pretendeva il controllo totale perché in passato aveva avuto brutte storie. Voleva frequentare anche altri, ma io sono sempre stato contrario. Non perché la volessi controllare, ma perché diceva letteralmente di essersi divertita a tradire e raccontare bugie agli ex. Per questa sua smania di parlare degli ex abbiamo litigato un sacco di volte. Era il suo argomento preferito. Secondo lei ero geloso, mentre in realtà ero solo infastidito dai continui paragoni con i suoi amanti passati, paragoni che mi ferivano perché – indovina un po’ – il sesso tra noi non era granché. Quel che è peggio è che, mentre era a letto con me, lei si lamentava del fatto che tutti gli uomini della sua vita avessero problemi di prestazioni. A volte, quando non mi veniva duro – quasi sempre perché avevo in testa immagini dei suoi ex – si faceva prendere da un vero a proprio attacco di panico. E poi c’erano sempre due pesi e due misure: non faceva altro che parlare di quanto ce l’aveva grosso quello e di quanto era fantastico il sesso con quell’altro, però non voleva sentire nulla dei miei incontri sessuali passati. Le ho detto che tutto questo mi faceva stare male, ma lei non riteneva di dover prendere in considerazione i miei sentimenti, dato che non eravamo una “vera” coppia. Tutti i suoi racconti erano su ex che aveva tradito e coppie monogame che aveva mandato a puttane, eppure chissà come la vittima era sempre lei. Alla fine le ho detto che non volevo più sentire un’altra parola sul suo passato. Non ha gradito e voleva che mi scusassi, cosa che non ho fatto. Dopodiché l’ho lasciata. Secondo te ho fatto bene? Sono stato uno stronzo a lasciarla?

– Unpleasant Situationship Ends Disastrously

Non sei stato uno stronzo ad andartene, Used, però restarci così a lungo… insomma, non voglio darti dell’idiota (visto che sei un mio lettore), ma restare con questa donna per più di cinque minuti è stata una cosa abbastanza da idioti.

Si vantava di aver tradito gli ex e di avergli raccontato bugie per sfizio. Ti paragonava (male) ai suoi ex mentre facevate sesso e poi si faceva venire le crisi di nervi quando a te non si alzava. Ha dichiarato di non doverti alcun riguardo e neppure gentilezza perché non eravate una “vera” coppia. (Le persone perbene sono gentili con chiunque, anche solo per una notte). Non è l’atteggiamento di una che ha avuto brutte esperienze con i partner precedenti e ha bisogno di un po’ di premure e riguardi in più da quello attuale. È l’atteggiamento di una stronza emotivamente violenta travestita da vittima.

Ora, in genere quando uno resta accanto a una persona tremenda, Used, è perché o ci fa del sesso strepitoso o ha fatto qualche stupidaggine che gli rende quasi impossibile andarsene, tipo che l’ha sposata o ci ha fatto un frullato di dna insieme. Nel tuo caso, però, Used, il sesso faceva schifo, lei ancora di più, sposati non lo eravate e figli non ne avete fatti. Questa donna non era neanche la tua fidanzata! Perciò la domanda che devi farti non è “Sono stato uno stronzo ad andarmene?”, semmai “Perché cazzo mi sono sorbito questo schifo per così tanto tempo?”. Dovrai capire qual è la risposta alla domanda prima di uscire o scopare o metterti con un’altra, e dovrai promettermi che scapperai a gambe levate la prossima volta che una prova a umiliare il tuo cazzo mentre stai cercando di usarlo. (È una roba che a certi uomini piace, ma non è il tuo caso).

Ripeto, hai fatto bene ad andartene. Ora devi fare il passo più difficile: imparare da questa esperienza. I drammi non sono storie d’amore. Le esperienze traumatiche del passato (reali o immaginarie che siano) non ci esimono dal comportarci con un minimo di decenza. E se una con cui scopi ha solo cose brutte da dire sul conto dei suoi ex – se è lei il denominatore comune in tutta una sfilza di storie di merda – allora vuol dire che la persona di merda è lei.